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Стильная Алина Гросу показала беременный живот

Звезда запостила снимок с беременным животом в одной из соцсетей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Алина Гросу показала беременный живот Фото: instagram/alina_grosu
Алина Гросу показала беременный живот
Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу, не так давно похваставшаяся снимками новой чувственной фотосессии, опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое на некоторое время заставило сердца ее подписчиков биться чаще. Дело в том, что на снимке Алина стоит с красивой укладкой и макияжем в теплой удлиненной жилетке вишневого цвета и длинном платье в тон, которое облегает фигуру так, что невооруженным глазом заметен беременный живот Гросу.

Алина Гросу показала беременный живот. Фото: instagram/alina_grosu

"Это временно. Просто ела много мучного", – подписала снимок Алина, добавив под ним хэштег "замокнапеске".

По всей видимости, волноваться не стоит, просто для роли в новом телесериале под названием "Замок на песке", где Гросу досталась главная роль, ее героиня скоро станет мамой.

Напомним, в понедельник, 14 января, на телеканале "Украина" состоялась премьера 16-серийной картины "Тайная любовь" совместного производства компании Star Media и канала. Одну из главных ролей в нем также сыграла Алина Гросу.  Ранее мы сообщали, что Алина сменила свое сценическое имя. 

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Источник: Сегодня
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