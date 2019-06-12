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В ожидании чуда: стильные образы для беременных на лето 2019

Что носить будущим мамам – составляем гардероб

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Мода для беременных в 2019 году
Мода для беременных в 2019 году
Фото: Pinterest

Беременность – особый период в жизни женщины, во время которого происходят не только физические изменения тела, но и переоценка жизни. 

Также смотрите в нашем сюжете, как гардероб помогает в личной жизни:

Гормональные сбои, стрессы и переживания перед родами – это все подрывает самооценку будущей мамы. А какая пилюля самая действенная для женщин? Правильно, это шоппинг! Важно не только чувствовать себя красивой в особый период, но и комфорт также играет ключевую роль.

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Как удобно одеваться женщинам в положении и выглядеть при этом по всем канонам трендов 2019? А также, как выбирать вещи, которые с легкостью внедряться в гардероб после рождения ребенка? Об этом Сегодня.Lifestyle расскажут в этой статье. 

Что носить беременным летом 2019?

В период беременности по законам природы женщина по-особенному раскрывается. В ней проявляется женственность, нежность и утонченность. И, казалось бы, просто выбирай более романтические наряды и на этом все. Но возникает главная проблема – каждый месяц увеличивается вес и растет живот, а вещи моментально становятся маловаты. 

Что надеть беременным в этом сезоне?
Что надеть беременным в этом сезоне?
Фото: Pinterest

Чтобы избежать таких неприятных моментов изначально покупайте вещи oversize, тем более, что сейчас они особо актуальны. Особенно платья на запах или свободного кроя – отличный вариант для летнего жаркого дня. Что касается обуви, разумеется, лучше отказаться от каблуков и неудобных моделей. Да, жена принца Гарри Меган Маркл на протяжении всей беременности ходила на высоких шпильках, но кто знает, чем это для нее закончилось! 

Ноги и так от жары отекают, да и еще и в момент беременности! Лучше выбирать босоножки на низком ходу и с фиксатором ноги в виде ремешков. 

Самые модные вещи для беременных 

Пожалуй, самой универсальной вещью для беременных можно назвать платья. Оно действительно очень удобно, тем более, что существует множество разных фасонов: платья на запах, платье-кимоно или в форме рубашки, свободные сарафаны, платье бэби долл. Особенно комфортные модели платьев, где нет четко выраженной талии.

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Помимо этого, также беременным в гардеробе не помешают свободные туники и футболки в форме летучей мыши. Что касается джинсов – не самая подходящая одежда для будущих мам и более того, модели с резинкой на талии после родов вам совсем не пригодятся, поэтому лучше выбрать лосины или джеггинсы. 

Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
Базовые платья для беременных на лето 2019
Фото: Pinterest
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И самое главное, на что стоит обратить внимание – это материал. Чтобы было комфортно и не жарко ткань должна пропускать воздух и позволять телу дышать. Скажите синтетике нет! Только натуральные материалы - лен, хлопок, шифон, шелк, ситец или сатин. 

Составляем стильные образы для будущих мам: модные идеи 

Если вам тяжело понять, что же купить на самый особый период своей жизни, мы для вас составили стильные образы для беременных на лето 2019. 

Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
Летние образы для будущих мам: стильные идеи
Фото: Pinterest
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Также недавно Сегодня.Lifestyle публиковали советы стилиста, которая также рассказывала о главных тенденциях и новинках моды для беременных в 2019 году. 

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