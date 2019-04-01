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Стильная беременность: как правильно подобрать гардероб

Модные образы для будущих мам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Мода для беременных
Мода для беременных
Фото: Pixabay

В женщине заложен уникальный ген – нравиться себе. Он еще сильнее активируется в период беременности. Когда нравишься себе – любые изменения, стрессы и трудности проходят с легкостью.

Также смотрите в нашем сюжете, как гардероб помогает в личной жизни:

Как одеваться девушкам в положении, выглядеть стильно, чувствовать себя комфортно и при этом выбирать такие вещи, которые с легкостью внедряться в гардероб после рождения ребенка?

На своем примере рассказывает и показывает дизайнер популярного украинского бренда #LOVEfp Ксения Карпенко, во время фотосессии находясь на 8-ом месяце беременности.

Платья-трапеции

Этот вариант идеально подходит в том случае, когда вам не хочется делать акцент на вашем положении. Такие фасоны визуально делают округлившиеся формы стройнее, а ноги – длиннее. Особенно платья-трапеции асимметричного кроя.

Идеально, если под такие платья носить актуальную обувь kitten heels, желательно без поворозок на щиколотке. Так акцент делается на самой тонкой части ноги, что делает образ легче и более изящнее. Помним, окружающие увидят то, на что вы обратите их внимание. К тому же, такие платья долго будут в моде, и после рождения ребенка перейдут в ваш повседневный гардероб.

Платье-трапеция для беременных от украинского бренда #LOVEfp
Платье-трапеция для беременных от украинского бренда #LOVEfp

Кейпы, пончо и блузы A-силуэта

Еще один вариант, который уберет акценты с интересного положения – это кейпы, пончо и блузы A-силуэта. К слову, сейчас они только входят в моду и будут остро актуальны через два сезона. Однозначно выгодная инвестиция в гардероб! Именно кейпы и пончо сделают акцент на стройности ног. Важный лайфхак – леггинсы или джинсы должны открывать лодыжку, самую тонкую часть ноги –  это также делает силуэт легче и визуально стройнее.

Единственное, кейп-фасоны не стоит выбирать девушкам с типом фигуры "полная груша". В этом случае лучше подбирать к джинсам удлиненные блузы-рубашки прямого кроя.  Этот фасон визуально стройнит и вытягивает силуэт.

Как красиво подчеркнуть беременность? Есть несколько лайфхаков.

Комбинезоны

Но дьявол прячется в деталях. Актуальные нынче worker jumpsuits сделают силуэт более грузным. Что делать? Выбирать варианты со слегка зауженными брюками и открытым верхом. Здорово, если будут видны ключицы. Помним, обнажая самые тонкие части тела мы создаем более элегантный и легкий силуэт. К тому же, даже супер актуальный  в этом сезоне белый цвет будет стройнить, поскольку это фишка всех образов в монохроме.

Платья-рубашки

Это win-win трендов и гардероба девушек в положении. Сейчас накладные карманы и платья-рубашки на пике популярности, однако с тех пор как ее век назад придумал и ввел в женский гардероб кутюрье Кристобаль Баленсиага, платье-рубашка – это классический, практичный и женственный образ в гардеробе. Не хотите акцентировать внимание на беременности?  Не завязывайте ее на пояс. Хотите подчеркнуть интересное положение? Застегните пояс под грудью. Хотите сделать образ менее строгим и более воздушным – расстегните пару пуговиц внизу.

"Летучая мышь"

Как  стильно выглядеть в обтягивающих силуэтах на поздних сроках ? Главный лайфхак:  создавайте образ на контрасте, то есть обтягивающий, подчеркивающий низ живота, но более свободный верх. Куртки, блузы, худи с рукавами-регланами или рукавами в фасоне "летучая мышь"  - это правильный вариант.

Гофре

Не стоит также отказываться от гофрированных юбок и платьев. Единственное, стоит выбирать силуэты прямого кроя с ровными складками от верха до низа.

Также читайте в нашем материале, как составить базовый гардероб из пяти вещей на весну/лето 2019.

Ранее "Сегодня" разобрались, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его. Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

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