Стильная даже на пляже: Маша Ефросинина показала фото из отпуска
Телеведущая провела несколько дней на море
Маша Ефросинина, не так давно поделившаяся с подписчиками снимком, на котором она запечатлена в красивом зеленом платье на фоне морского пейзажа, выложила еще серию снимков с отдыха.
Фотографии были сделаны во время отпуска в Абу-Даби. На них Маша позирует в бежевом закрытом купальнике, поверх которого наброшен эффектный голубой пляжный халат с цветочным принтом.
На голове у телеведущей всегда красуется шляпа, необходимая на ярком солнце, а на лице у Маши всегда играет улыбка.
Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как проходят ее спортивные тренировки. В частности, ведущая продемонстрировала упражнения для ягодиц. Звезда может себе позволить учить других, поскольку сама в свое время смогла сбросить целых 20 килограмм.
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Источник: "Сегодня"