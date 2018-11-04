Стильная даже на пляже: Маша Ефросинина показала фото из отпуска

Телеведущая провела несколько дней на море

Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина, не так давно поделившаяся с подписчиками снимком, на котором она запечатлена в красивом зеленом платье на фоне морского пейзажа, выложила еще серию снимков с отдыха.

Маша Ефросинина Фото: instagram/mashaefrosinina

Фотографии были сделаны во время отпуска в Абу-Даби. На них Маша позирует в бежевом закрытом купальнике, поверх которого наброшен эффектный голубой пляжный халат с цветочным принтом.

Маша Ефросинина Фото: instagram/mashaefrosinina

На голове у телеведущей всегда красуется шляпа, необходимая на ярком солнце, а на лице у Маши всегда играет улыбка.

Маша Ефросинина Фото: instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как проходят ее спортивные тренировки. В частности, ведущая продемонстрировала упражнения для ягодиц. Звезда может себе позволить учить других, поскольку сама в свое время смогла сбросить целых 20 килограмм.