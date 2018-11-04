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Стильная даже на пляже: Маша Ефросинина показала фото из отпуска

Телеведущая провела несколько дней на море

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:43
Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина, не так давно поделившаяся с подписчиками снимком, на котором она запечатлена в красивом зеленом платье на фоне морского пейзажа, выложила еще серию снимков с отдыха.

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Маша Ефросинина
Фото: instagram/mashaefrosinina

Фотографии были сделаны во время отпуска в Абу-Даби. На них Маша позирует в бежевом закрытом купальнике, поверх которого наброшен эффектный голубой пляжный халат с цветочным принтом.

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Маша Ефросинина
Фото: instagram/mashaefrosinina

На голове у телеведущей всегда красуется шляпа, необходимая на ярком солнце, а на лице у Маши всегда играет улыбка.

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Маша Ефросинина
Фото: instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как проходят ее спортивные тренировки. В частности, ведущая продемонстрировала упражнения для ягодиц. Звезда может себе позволить учить других, поскольку сама в свое время смогла сбросить целых 20 килограмм.

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Источник: "Сегодня"
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