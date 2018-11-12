Стильная женщина: Мишель Обама на обложке модного глянца

Супруга Барака Обамы написала книгу и снялась в стильной фотосессии

Мишель Обама. Фото: ELLE

Мишель Обама, рассказавшая как-то о подарке, который ей подарила Мелания Трамп, появится на обложке модного глянца.

Новая фотосессия была приурочена к выходу мемуаров Мишель, в которых она рассказала не только о своей семейной жизни с Бараком Обамой, но и об отношении к нынешней политической ситуации в стране и действующему президенту Америки Дональду Трампу. Именно поэтому выхода книги с нетерпением ожидают многие американцы.

Мишель Обама Фото: ELLE Мишель Обама Фото: ELLE Мишель Обама Фото: ELLE Мишель Обама Фото: ELLE Мишель Обама Фото: ELLE 1/5

В интервью журналу, которое брала Опра Уинфри, Мишель рассказала, что публичные персоны не могут снимать с себя ответственность за действия, даже если и покинули занимаемый ранее пост.

"Слишком поздно. Вы являетесь ролевой моделью. Молодые люди смотрят на вас", – считает Обама.

Также она отметила, что лишь после переезда из Белого дома нашла время все обдумать и порефлексировать. Поскольку во время президенства Барака обязанностей было столько, что она иногда в четверг уже не помнила, чем занималась в понедельник.

Напомним, в минувшие выходные во Французской столице собрались лидеры большинства стран мира, чтобы отметить 100 лет со дня завершения Первой мировой войны, среди которых были и президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, которая выглядела как всегда эффектно.