Стильно и очень эффектно: Рианна в платье от Calvin Klein

Певица Рианна надела эффектное платье цвета фуксии

Рианна. Фото: AFP

Барбадосская певица Рианна, которая не так давно произвела фурор во время Недели моды в Нью-Йорке, где презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда, теперь посетила мероприятие, посвященное годовщине ее бьюти-бренда под названием Fenty Beauty.

Если несколько дней назад на свой же благотворительный бал Рианна надела необычный, но очень эффектный наряд белого цвета, то теперь звезда предпочла платье цвета фуксии от Calvin Klein с высоким разрезом и воланами, под которое подобрала босоножки в тон.

Как отмечается, празднование проходило в торговом центре King Plaza, что в Нью-Йорке, и появление там Рианны стало настоящим сюрпризом для всех посетителей и ее поклонников.

Рианна Фото: AFP Рианна Фото: AFP Рианна Фото: AFP Рианна Фото: AFP Рианна Фото: AFP 1/5

Напомним, ранее 70-летняя Мэй Маск на одну из вечеринок также надела длинное вечернее платье цвета фуксии с разрезом, который позволил эффектно оголить ноги перед фотографами. А дополнила образ серебристыми босоножками на каблуке и таким же клатчем.