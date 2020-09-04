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Стильные пальто этой осени: новинки и полюбившиеся нам тренды

Сегодня, 10:22

В новом сезоне носим оверсайз, классику и искусственный мех

Готовы поспорить, что в самом начале сентября вы уже присматриваете новое пальто на осень. И это правильно, ведь через месяц погода будет становиться все прохладнее, нужно утепляться заранее, а пальто остается самой актуальной и универсальной вещью в прохладное время года.

Сегодня.Lifestyle рассказывает о модных пальто сезона 2020-2021, среди которых полюбившиеся нам модели и новинки.

Oversize

Все вещи оversize в 2020 году занимают одну из главных позиций в мире моды. Это можно проследить как на показах мировых брендов, так и на фото streetstyle. Оверсайз пальто можно носить под любую сезонную обувь. Само изделие должно быть макси длины, в стиле бойфренд или "с мужского плеча", с объемными рукавами, с поясом на запах, или на пуговицах.

Как носить пальто oversize
Фото: Pinterest

Такая модель пальто идеально вписывается в casual стиль, а также хорошо сочетается с головными уборами и актуальными в этом году сумками.

Модные оверсайз пальто 2020
Фото: Pinterest

Классический стиль

Второй по востребованности стиль пальто в 2020 году – это классика. Однобортное или двубортное пальто средней длины с лацканами, на пуговицах или с ремнем на запах, серое, бежевое или черное – вариант для делового или повседневного стиля, для тех, кто любит сдержанность и элегантность.

Самые модны пальто 2020
Фото: Pinterest

Классическое пальто сочетается с каблуками, реже – платформой и кедами, но не терпит кроссовок. Однако современные модницы все же позволяют себе микс спорта и классики.

Клетка

Клетку самых разных цветов в осенне-зимнем сезоне можно встретить на разных моделях пальто и тренчей. Лучше всего смотрится яркий и крупный геометрический принт а-ля фланелевая рубашка.

Модные пальто 2020
Фото: Pinterest

Дизайнеры советуют желтую клетку на классике и двухцветную клетку на oversize. Главное правило – чем крупнее принт – тем лучше.

Стильное пальто на осень 2020
Фото: Pinterest

Винил

Еще один модный тренд осенне-зимнего периода 2020-2021, перекочевавший из 2019 года, – виниловая верхняя одежда. Мировые подиумы пестрят юбками, кюлотами, куртками и сумками из этого гладкого материала, а это означает, что винил стал более повседневным и универсальным.

С чем носить пальто винил в 2020 году
Фото: Pinterest

Пальто из винила чаще можно встретить миди длины, с ремнем и пуговицами, также можно носить более смелые модели с капюшоном, накладными карманами, оверсайз и с декором.

Пальто винил – как носить
Фото: Pinterest

Меховые пальто

Многие бренды давно перешли на более осознанное потребление, и производят вою одежду из искусственных материалов. К таким относятся эко-мех. У этого материала множество преимуществ, среди которых цена и бережное отношение к окружающей среде.

Самые модные пальто 2020
Фото: Pinterest

Fashion-блогеры и модели демонстрируют стильные осенние образы с меховыми пальто выше и ниже колена, сдержанных и ярких цветов. Такое пальто хорошо смотрится с макси юбкой и высокими сапогами. В тренде красный, лиловый и нюдовые тона.

Трендовые пальто 2020-2021
Фото: Pinterest

Ранее мы писали, как проходит Ukrainian Fashion Week в Киеве.

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