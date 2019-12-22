Стильные прически на Новый год от ведущего мастера по волосам: видео

Модные прически своими руками от Анастасии Золотой

Прически на Новый год 2020 своими руками Фото: Depositphotos

Подготовка к Новому году 2020 активно продолжается. Кто-то еще только покупает подарки, а кто-то уже определился с местом празднования и даже выбрал наряд. Дело осталось за малым – подобрать стильные макияж и прическу. Как определиться с новогодним макияжем мы уже ранее рассказывали, теперь представим вашему вниманию несколько модных причесок, которые особенно хорошо подойдут под вечерние наряды с открытыми плечами.

Следующие укладки, которые вы вполне можете сделать в домашних условиях, не оставят вас без внимания на праздничной вечеринке. Для этого вам понадобятся всего лишь плойка, расческа, несколько резинок, шпильки, декоративные украшения для волос и лак.

Как сделать прическу на Новый год на длинные волосы – смотрите в видео от специалиста по волосам, блогера Анастасии Золотой.

Прическа на Новый год 2020: красивый небрежный хвост

Прически на Новый год 2020 своими руками

Прическа на длинные волосы: как собрать волосы в красивый пучок

Прически на Новый год 2020 своими руками

Прическа на длинные волосы с декоративным украшением из бусин

Прически на Новый год 2020 своими руками

Напомним, ранее мы рассказывали, в чем встречать Новый год 2020: идеи образов. Кроме того, писали, что подарить маме на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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