Стильный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Что пророчат нам астрологи в новом году и на что советуют обратить внимание в гардеробе – читайте в стильном гороскопе от бренда колготок, женской одежды и нижнего белья Conte

Овен

В 2020-м все будет идти так, как надо. Потому что "как не надо" уже было. Легкость, флирт и беззаботность будут сопровождать вас весь год. Ваш цвет настроения – нет, не синий! – небесно-голубой.

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Телец

В 2020-м у вас будет много поводов для перевоплощений. Поэтому пусть в вашем гардеробе окажется одежда на все случаи жизни: от шикарного вечернего платья до удобных леггинсов и уютного свитшота.

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Близнецы

Перестаньте планировать то, что вы не собираетесь делать. Ваша суперсила – делегировать обязанности и устраивать праздник жизни. А к нему стоит прихорошиться: все оттенки золотистого – ваши!

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Рак

Лайфхак – если не грустить, то депрессии не будет. Уже в 2020-м вас ждет много любовных приключений. Будьте бриллиантом в огранке из фактурных тканей, кашемира и шелка. И помните: когда любят, на море увозят на всю зиму. А не вот это вот всё…

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Лев

В 2019-м вы хотели приложить к своей жизни подорожник, но в 2020-м всё изменится. Вас ждёт грандиозный успех! Добавьте легкости и беззаботности в ваш наряд – надевайте всё, что захотите, и даже "первое, что выпало из шкафа". Уверенность – ваше второе "я".

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Дева

Вы, как картина, – вам место в галерее, а не на работе! А всё потому, что Девы – мастера выглядеть стильно, не прилагая к этому особых усилий. Звёзды сулят вам много поводов почувствовать свою неповторимость. Ткани и аксессуары с люрексом, пайетками и мерцающим блеском будут для вас актуальны.

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Весы

Вы не качаете мышцы, зато качаете танцпол! И правильно, ваша жизнь в новом году будет полна приключений и путешествий. Времени на споры и спорт не останется, ну и не страшно. Вы в стиле и в тренде. А подкачанный "орех" вам сделают джинсы с пуш-апом. Также помните, что в следующем году приятные неожиданности могут застать вас врасплох. В стильном белье их встречать намного легче и увлекательней.

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Скорпион

Не путайте пахлаву и похвалу. Хотя и то, и то сладко. В новом году звезды пророчат быть скромнее. В вашем случае строгий костюм и слегка расстёгнутый ворот белоснежной рубашки сексуальнее, чем люрекс и толстовка в стиле спорт-шик.

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Стрелец

Можете смело принимать ванну с шампанским, потому что вы рискуете всегда! И даже в одежде, сочетая несочетаемое. В 2020-м не бойтесь быть собой. Надевайте яркие колготки на деловую встречу и джинсы "под кожу" на свидание. Восхищенные взгляды вам обеспечены!

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Козерог

Иногда красиво завязанный шарф может сыграть роль не хуже, чем Анджелина Джоли в оскароносном фильме. Вас ждут великие дела и карьерный рост. Кожа и все sexy аксессуары – это для вас.

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Водолей

Весы сами по себе романтичны и любвеобильны, и в новом году ваше настроение будет передаваться всем вокруг. Чтобы добиться еще большего эффекта, выбирайте кружевное белье. Его увидят только избранные, но многие почувствуют вашу уверенность в своей неотразимости.

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Рыбы

2020 год будет для Рыб динамичным. Только успевай ловить возможности и воплощать мечты! Звезды рекомендуют делать ставку на аксессуары и яркие цвета в одежде. Будьте всегда заметны – привлекайте внимание и удачу.

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