Street style 2019: подбираем стильные и удобные образы

Тренды уличной моды на весну/лето 2019

Уличная мода - стильные образы на каждый день Фото: Pinterest

Эпоха 20-сантиметровых шпилек изжила себя, и женщины могут выдохнуть, ведь теперь модно носить максимально удобную одежду. Уличная мода – подходящий стиль женского гардероба, где можно сочетать не только oversize, но и комбинировать женские платья с кроссовками. Что может быть лучше?

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В этой статье поговорим с вами более детально о street style и о том, какой образ выбрать на весну/лето 2019.

Сочетаем обувь с casual вещами

Ура! Свершилось! Мучениям ног пришел конец, и теперь больше никаких каблуков, только удобные кроссовки или кеды. Да, можете смело комбинировать легкие шифоновые платья с массивными ботинками, сникерсами или любой другой обувью, в которой вам удобно. Также круто смотрятся юбки-миди в коллаборации с кожаной курткой-косухой.

А для более жаркого периода вместо кроссовок к платью можно подобрать соломенные сандалии или шлепанцы.

Повседневный комбинезон из льна и сандали Фото: Pinterest Платье в горох и белые кроссовки Фото: Pinterest Желтое платье, джинсовка и белые кеды Фото: Pinterest Легкий сарафан на запах под белые кроссовки Фото: Pinterest Летний look под золотистые шлепанцы Фото: Pinterest Сарафан цвета хаки и белые кеды Фото: Pinterest Грубые ботинки с ультрамодными брюками Фото: Pinterest Кюлоты с черными босоножками на соломенной платформе Фото: Pinterest 1/8

Street style образы с весенним пальто

Пальто – извечная классика, которая уместна в любом образе при любых жизненных обстоятельствах. И пока весенне солнышко не спешит радовать своим теплом, а погода весьма обманчива, пальто – именно то, что вам нужно – комфортно, стильно и тепло.

Как гласят "законы" уличной моды, такую верхнюю одежду можно носить с чем угодно – джинсами, платьями, юбками, кюлотами, джинсовыми сарафанами и прочим. Но самое главное, что это все круто сочетается не только с туфлями, но и любой другой обувью – лоферами, слипонами и оксфордами.

Бежевое пальто под белые кроссовки Фото: Pinterest Бежевый look в сочетании со светлыми кедами Фото: Pinterest Яркое голубое пальто на каждый день Фото: Pinterest Серое пальто свободного кроя и ботинки на шнуровке Фото: Pinterest Уличная мода: удобный образ с кроссовками и пальто Фото: Pinterest Повседневный образ на каждый день в светлых тонах Фото: Pinterest 1/6

Пиджак – ключевой элемент уличной моды

Летом, когда вечера становятся более жаркими, пальто не наденешь! А вот пиджаки – отличный аналог, причем, из легких тканей, льна, например. Такой материал сейчас на пике популярности, и самое главное – комфортный в носке. Тут нет предела вашим фантазиям. Любые легкие блузы, топы, повязки на голову, стильные очки, короткие джинсовые шорты или легкие сарафаны – все будет смотреться гармонично.

Лимонный пиджак и белые кроссовки Фото: Pinterest Пиджак в мелкую клетку в сочетании с джинсовой юбкой Фото: Pinterest Удлиненный пиджак под белые сапоги на устойчивом каблуке Фото: Pinterest Casual образ с удлиненным пиджаком на одну пуговицу Фото: Pinterest Джинсовые шорты и пиджак с цветочным узором Фото: Pinterest 1/5

Много аксессуаров – стильные образы 2019

Хипстерские шляпы, сумки с бахромой, серьги-ракушки – все это способно довершить уличный образ, чтобы он не казался простоватым. Не бойтесь экспериментов и кислотных красок, сочетайте массивные и мелкие детали. Также не стоит забывать об солнцезащитных очках, их роль в любом look модницы славно недооценивают – благодаря такому аксессуару можно скрыть лицо без макияжа или, наоборот, добавить перчинки стильному образу.

Тренд сезона – золотистые кулоны-монетки Фото: Pinterest Массивное украшение на шее и много браслетов в стиле бохо Фото: Pinterest Очки и шляпа для уличного look Фото: Pinterest Очки-авиаторы вместе со спортивной кепкой Фото: Pinterest Много мелких подвесок на шее и очки-авиаторы Фото: Pinterest 1/5

Какой принт выбрать?

Из принтов актуальными остаются: хищные, клетка, полоска, цветной узор и горох, яркие цвета (особенно оранжевый с кукольным розовым). Бежевый и белый – извечная классика, которая особенно выигрышно смотрится в летний период на загорелой коже.

Хищный принт в одежде Фото: Pinterest

Розовый цвет – хит сезона весна/лето 2019 Фото: Pinterest

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, как правильно носить джинсы разных фасонов.

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