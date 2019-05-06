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Street style 2019: подбираем стильные и удобные образы

Тренды уличной моды на весну/лето 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Уличная мода - стильные образы на каждый день
Уличная мода - стильные образы на каждый день
Фото: Pinterest

Эпоха 20-сантиметровых шпилек изжила себя, и женщины могут выдохнуть, ведь теперь модно носить максимально удобную одежду. Уличная мода – подходящий стиль женского гардероба, где можно сочетать не только oversize, но и комбинировать женские платья с кроссовками. Что может быть лучше?

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В этой статье поговорим с вами более детально о street style и о том, какой образ выбрать на весну/лето 2019.

Сочетаем обувь с casual вещами 

Ура! Свершилось! Мучениям ног пришел конец, и теперь больше никаких каблуков, только удобные кроссовки или кеды. Да, можете смело комбинировать легкие шифоновые платья с массивными ботинками, сникерсами или любой другой обувью, в которой вам удобно. Также круто смотрятся юбки-миди в коллаборации с кожаной курткой-косухой. 

А для более жаркого периода вместо кроссовок к платью можно подобрать соломенные сандалии или шлепанцы. 

Повседневный комбинезон из льна и сандали
Фото: Pinterest
Платье в горох и белые кроссовки
Фото: Pinterest
Желтое платье, джинсовка и белые кеды
Фото: Pinterest
Легкий сарафан на запах под белые кроссовки
Фото: Pinterest
Летний look под золотистые шлепанцы
Фото: Pinterest
Сарафан цвета хаки и белые кеды
Фото: Pinterest
Грубые ботинки с ультрамодными брюками
Фото: Pinterest
Кюлоты с черными босоножками на соломенной платформе
Фото: Pinterest
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Street style образы с весенним пальто 

Пальто – извечная классика, которая уместна в любом образе при любых жизненных обстоятельствах. И пока весенне солнышко не спешит радовать своим теплом, а погода весьма обманчива, пальто – именно то, что вам нужно – комфортно, стильно и тепло.

Как гласят "законы" уличной моды, такую верхнюю одежду можно носить с чем угодно – джинсами, платьями, юбками, кюлотами, джинсовыми сарафанами и прочим. Но самое главное, что это все круто сочетается не только с туфлями, но и любой другой обувью – лоферами, слипонами и оксфордами.

Бежевое пальто под белые кроссовки
Фото: Pinterest
Бежевый look в сочетании со светлыми кедами
Фото: Pinterest
Яркое голубое пальто на каждый день
Фото: Pinterest
Серое пальто свободного кроя и ботинки на шнуровке
Фото: Pinterest
Уличная мода: удобный образ с кроссовками и пальто
Фото: Pinterest
Повседневный образ на каждый день в светлых тонах
Фото: Pinterest
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Пиджак – ключевой элемент уличной моды

Летом, когда вечера становятся более жаркими, пальто не наденешь! А вот пиджаки – отличный аналог, причем, из легких тканей, льна, например. Такой материал сейчас на пике популярности, и самое главное – комфортный в носке. Тут нет предела вашим фантазиям. Любые легкие блузы, топы, повязки на голову, стильные очки, короткие джинсовые шорты или легкие сарафаны – все будет смотреться гармонично. 

Лимонный пиджак и белые кроссовки
Фото: Pinterest
Пиджак в мелкую клетку в сочетании с джинсовой юбкой
Фото: Pinterest
Удлиненный пиджак под белые сапоги на устойчивом каблуке
Фото: Pinterest
Casual образ с удлиненным пиджаком на одну пуговицу
Фото: Pinterest
Джинсовые шорты и пиджак с цветочным узором
Фото: Pinterest
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Много аксессуаров – стильные образы 2019

Хипстерские шляпы, сумки с бахромой, серьги-ракушки – все это способно довершить уличный образ, чтобы он не казался простоватым. Не бойтесь экспериментов и кислотных красок, сочетайте массивные и мелкие детали. Также не стоит забывать об солнцезащитных очках, их роль в любом look модницы славно недооценивают – благодаря такому аксессуару можно скрыть лицо без макияжа или, наоборот, добавить перчинки стильному образу. 

Тренд сезона – золотистые кулоны-монетки
Фото: Pinterest
Массивное украшение на шее и много браслетов в стиле бохо
Фото: Pinterest
Очки и шляпа для уличного look
Фото: Pinterest
Очки-авиаторы вместе со спортивной кепкой
Фото: Pinterest
Много мелких подвесок на шее и очки-авиаторы
Фото: Pinterest
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Какой принт выбрать?

Из принтов актуальными остаются: хищные, клетка, полоска, цветной узор и горох, яркие цвета (особенно оранжевый с кукольным розовым). Бежевый и белый – извечная классика, которая особенно выигрышно смотрится в летний период на загорелой коже. 

Хищный принт в одежде
Хищный принт в одежде
Фото: Pinterest

Розовый цвет – хит сезона весна/лето 2019
Розовый цвет – хит сезона весна/лето 2019
Фото: Pinterest

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также в нашем сюжете смотрите о новом тренде 2019 года – платках для волос:

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