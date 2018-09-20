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Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане

Звание модной столицы мира после Нью-Йорка и Лондона перешла к Милану. Тут с 18 по 24 сентября проходят модные шоу – не только на подиуме, но и улицах города.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Неделя моды в Милане: Streetstyle
Неделя моды в Милане: Streetstyle

Традиционно в Милане свои новые коллекции сезона весна-лето 2019 представят Maх Mara, Prada, Giorgio Armani, Marni, Versace и многие другие. Гости модных шоу попадают в объективы уличных фотографов. Из образы – руководство к действию о том, как стильно одеться осенью, какие выбрать аксессуары и обувь.

Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Оливия Палермо
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Streetstyle: лучшие образы Недели моды в Милане
Фото: Getty
Кайя Гербер
Фото: Getty
Джиджи Хадид
Фото: Getty
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У каждого города, где проходят мировые недели моды, свой неповторимый стиль и шарм. В Милане модники и модницы делают ставку на яркие аксессуары. Главный тренд на улицах Милана – небольшие сумочки с нестандартными ремешками.

Напомним, что в Нью-Йорке также прошла Неделя моды, во время которой на улицах было замечено множество стильно одетых людей. В  Лондоне уличные образы в первые дни Недели моды выглядят еще более эффектно. Также мы показали самую яркую обувь, замеченную на улицах Лондона. 

А на видео ниже смотрите, как канадский дизайнер в Лондоне устроил необычный показ – он вывел на подиум нестандартных моделей:


неделя моды Милан Streetstyle
Источник: "Сегодня"
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