Streetstyle: лучшие уличные образы Недели моды в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, а улицы города заполонили красивые люди

Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке. Фото: Getty

Неделя моды в Нью-Йорке, открывшаяся показом дизайнера Тома Форда, в самом разгаре. И помимо красивых моделей на подиумах, на улицах города также можно увидеть немало стильных людей, которые выбирают для визитов на показы самые свежие и самые яркие наряды.

Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty Streetstyle Недели моды в Нью-Йорке Фото: Getty 1/15

Напомним, что на одну из вечеринок Недели моды пришла рэп-исполнительница Ники Минаж. Платье по такому случаю она выбрала хоть и красивое, но очень рискованное. Наряд представлял собой пышную юбку, оголявшую ноги певицы, и корсет без бретелей, из которого грудь Минаж рисковала выпасть в любой момент. Но в этот раз обошлось без сюрпризов.

Тем временем там же, в Нью-Йорке, состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени. Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.