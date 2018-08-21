Стринги, латекс и голые груди: самые эпатажные платья на MTV Video Music Awards 2018

Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2018 осталась позади, а у нас есть фотографии нарядов звезд, на которые точно стоит посмотреть

Скай Эдвардс. Фото: AFP

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. Настоящей рекордсменкой нынешнего года стала реп-исполнительница Cardi B, которую номинировали 13 раз, но наградили в итоге лишь трижды.

Но сейчас речь не об этом, а о платьях и костюмах, которые предпочли надеть селебритис на долгожданное мероприятие. Как-то так повелось, что очень часто подобного рода события превращаются не в битву модных нарядов, а в парад настоящей безвкусицы. И эта церемония не стала исключением.

Например, бывшая пассия Канье Уэста Эмбер Роуз пришла в красном латексном костюме, в котором, вероятнее всего, собиралась выглядеть женщиной-кошкой.

Эмбер Роуз Фото: AFP

Но в итоге она больше походила на заядлую посетительницу секс-шопа.

Эмбер Роуз Фото: AFP

Еще одна ее коллега Блэк Чайна также особо над платьем, похоже, не задумывалась, а надела то, что нашла в шкафу после одной из бурных вечеринок.

Блэк Чайна Фото: AFP

Исполнительница Ники Минаж особо не удивила. Бывали случаи, когда на ней было еще меньше одежды. Поэтому купальник с кусочком тюля – это еще хорошо.

Ники Минаж Фото: AFP

Рита Ора выбрала для церемонии нижнее белье, которое зачем-то решила прикрыть черным ажурным подобием платья.

Рита Ора Фото: AFP

Актиса Даша Поланко, более известная по роли в сериале "Оранжевый – хит сезона", пришла в ажурном голубом платье, хотя и не стоило. Однако настоящим хитом – голубым – стал ее мейк.

Даша Поланко Фото: AFP

Солистка группы Morcheeba Скай Эдвардс решила разбавить скучный брючный костюм в полоску голой грудью. Хотя, нужно отдать ей должное, прикрыла ее чуть-чуть драгоценными камнями.

Скай Эдвардс Фото: AFP

Лили Баррис облачилась в пышную цветастую юбку в этно-стиле. А вот вместо блузки предпочла бюстгальтер черного цвета.

Лили Баррис Фото: AFP

Cardi B, о которой шла речь в самом начале, пришла на церемонию в красивом красном платье. Но в какой-то момент вспомнила, что буквально месяц назад стала матерью, и решила покормить ребенка не отходя от микрофона.

Cardi B Фото: AFP

А Мадонна хоть и была на этот раз одета, однако наряд ее был немного странным. Поп-дива в черном платье и полосатой пестрой накидке больше походила на шамана какого-нибудь отдаленного африканского поселения.

Мадонна Фото: AFP

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