Бланшетт, Суинтон и другие: лучшие образы Венецианского кинофестиваля-2020

12 сентября завершится 77-й Венецианский кинофестиваль

В Италии завершается 77-й Венецианский кинофестиваль, который во время пандемии коронавируса стал одним из немногих состоявшихся мероприятий. Режиссеры, актеры и другие гости ивента соблюдали дистанцию и придерживались масочного режима. Однако многие все же позировали перед камерами без защитной маски.

Мы уже рассматривали образ главной звезды Венецианского фестиваля – актрисы Кейт Бланшетт здесь. Сегодня предлагаем посмотреть на самые яркие наряды, которыми похвастались селебритис.

Тильда Суинтон, сыгравшая в картине Педро Альмодовара, появилась перед камерами в белом платье от Сhanel с кружевной отделкой и золотой маской.

Актриса Тильда Суинтон Фото: Getty Images

Председательница жюри Кейт Бланшетт примерила несколько нарядов, в частности платье Esteban Cortazar, топ Alexander McQueen, брючные костюмы-двойки Acne Studios и Dries Van Noten.

Однако одним из самых запоминающихся образов 51-летней Бланшетт стало вечернее платье с глубоким вырезом и шлейфом.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Звезда "Фантастических тварей" Кэтрин Уотерстон появилась в лаконичном и стильном наряде от Prada.

Актриса Кэтрин Уотерстон Фото: Getty Images

Актриса из сериала "Корона" Ванесса Кирби выбрала для красной дорожки платье от Valentino Couture с длинными рукавами и открытой спиной.

Актриса Ванесса Кирби Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Звездами красной дорожки Венецианского кинофестиваля также стали блогеры, модели и итальянские знаменитости. Среди них актриса Анна Фольетта и финалистка конкурса "Мисс Италия" Джессика Нотаро, которую три года назад облил кислотой экс-возлюбленный.

Джессика Нотаро Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Элеонора Петрелла Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Барбара Ромер Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Анна Фольетта Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Baby K Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Елена Морали Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Эрика Аврора Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Аризона Мьюз Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Джиа Коппола и Майя Хоук Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse Кейт Бланшетт Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse 1/10

Напомним, 2 сентября на острове Лидо в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль – первое международное масштабное кинособытие с момента начала карантина. Несмотря на пандемию, на кинофестиваль приехали многие мировые знаменитости. Ранее на кинофестивале Педро Альмодовар заявил, что планирует снять вестерн и фильм-антиутопию.

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