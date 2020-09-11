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Бланшетт, Суинтон и другие: лучшие образы Венецианского кинофестиваля-2020

11 сентября, 14:03

12 сентября завершится 77-й Венецианский кинофестиваль

В Италии завершается 77-й Венецианский кинофестиваль, который во время пандемии коронавируса стал одним из немногих состоявшихся мероприятий. Режиссеры, актеры и другие гости ивента соблюдали дистанцию и придерживались масочного режима. Однако многие все же позировали перед камерами без защитной маски.

Мы уже рассматривали образ главной звезды Венецианского фестиваля – актрисы Кейт Бланшетт здесь. Сегодня предлагаем посмотреть на самые яркие наряды, которыми похвастались селебритис.

Тильда Суинтон, сыгравшая в картине Педро Альмодовара, появилась перед камерами в белом платье от Сhanel с кружевной отделкой и золотой маской.

Актриса Тильда Суинтон
Актриса Тильда Суинтон
Фото: Getty Images

Председательница жюри Кейт Бланшетт примерила несколько нарядов, в частности платье Esteban Cortazar, топ Alexander McQueen, брючные костюмы-двойки Acne Studios и Dries Van Noten.

Фильма "Хоббит: Нежданное путешествие" с Кейт Бланшетт
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Однако одним из самых запоминающихся образов 51-летней Бланшетт стало вечернее платье с глубоким вырезом и шлейфом.

Актриса Кейт Бланшетт
Актриса Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images

Звезда "Фантастических тварей" Кэтрин Уотерстон появилась в лаконичном и стильном наряде от Prada.

Актриса Кэтрин Уотерстон
Актриса Кэтрин Уотерстон
Фото: Getty Images

Актриса из сериала "Корона" Ванесса Кирби выбрала для красной дорожки платье от Valentino Couture с длинными рукавами и открытой спиной.

Актриса Ванесса Кирби
Актриса Ванесса Кирби
Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Звездами красной дорожки Венецианского кинофестиваля также стали блогеры, модели и итальянские знаменитости. Среди них актриса Анна Фольетта и финалистка конкурса "Мисс Италия" Джессика Нотаро, которую три года назад облил кислотой экс-возлюбленный.

Джессика Нотаро
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Элеонора Петрелла
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Барбара Ромер
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Анна Фольетта
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Baby K
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Елена Морали
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Эрика Аврора
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Аризона Мьюз
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Джиа Коппола и Майя Хоук
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images, instagram.com/erika__aurora, instagram.com/arizona_muse
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Напомним, 2 сентября на острове Лидо в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль – первое международное масштабное кинособытие с момента начала карантина. Несмотря на пандемию, на кинофестиваль приехали многие мировые знаменитости. Ранее на кинофестивале Педро Альмодовар заявил, что планирует снять вестерн и фильм-антиутопию.

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

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