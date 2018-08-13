Супермодель Ирина Шейк надела на вечеринку платье из золота

Ирина Шейк появилась на вечеринке в коротком золотом платье

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк, ранее замеченная на отдыхе в шапочке из фольги, разместила в своем Instagram несколько снимков с вечеринки на Ибице в эти выходные.

Судя по всему, мероприятие было довольно масштабным. А главным условием попасть на него был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами.

Ирина Шейк на вечеринке. Фото: instagram.com/irinashayk

Не отставала от них и Ирина, выбравшая для вечера платье цвета золота с глубоким вырезом, полностью украшенное золотыми пластинами, напоминающими перья. Дополнила образ модель не менее блестящими ботильонами, а волосы скромно собрала в пучок.

Ирина Шейк на вечеринке Фото: instagram.com/irinashayk[/LS_SOURCE

Примечательно, что на одном из фото Ирина Шейк запечатлена вместе с всемирно известным модельером Риккардо Тиши, чьей любимицей она давно является.

Ирина Шейк на вечеринке Фото: instagram.com/irinashayk

Напомним, не так давно популярная британская исполнительница Дуа Липа вышла на сцену во время своего последнего концерта в костюме от украинского дизайнера Ksenia Schnaider. На этот раз она удивила своих поклонников белыми брюками, по бокам которых были длинные разрезы, и курткой в тон, надетой прямо поверх нижнего белья.