Супрун призывает украинцев раскатать джинсы и снять с себя весь металл

Уляна Супрун, и. о. министра здравоохранения, обратилась к украинцам с призывом утепляться и не жертвовать своим здоровьем ради мнимой красоты. Как подчеркивает она сама, этот пост в Facebook сделан в ответ на обращения обеспокоенных мам.

"Открывать участки кожи, в частности подкатывая джинсы, в холодную погоду – очень опрометчиво! Это грозит переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания", – пишет Супрун.

Также она советует при минусовой температуре воздуха стараться не потеть и надевать не один теплый, а несколько легких свитеров, избегать тесной одежды и обуви, не забывать о перчатках и шапках, носить собой запасную одежду, а также избегать металлических украшений.

Напомним, недавно Супрун отчиталась о ситуации с вакцинами против кори.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье за первые три недели января в этом году корью заболели 300 человек. По информации Москаля, детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. А в течение прошлого года Минздрав дал на Закарпатье треть от необходимого количества вакцины. Вакцину вынуждены были просить в качестве гуманитарной помощи у Венгрии. Вскоре от осложнений после кори умерла девочка, а потом еще одна, якобы после пневмонии.

Также известно, что Геннадий Москаль, возмущенный заявлением Супрун о том, что лекарства от кори в области были не растаможены и не используются по назначению, разразился матерной бранью.