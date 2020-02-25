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Свадьба мечты: концептуально, красиво, креативно

Тренды свадебного сезона 2020

Индивидуальность, стиль, творческое переосмысление традиций – главные свадебные тренды сезона 2020. По-прежнему актуальна классика, однако все чаще свадьба выходит за рамки привычного формата.

Аристократичный ампир

Концепцию свадьбы в стиле ампир одним словом можно определить, как аристократично. Торжественно и пышно, элегантно и изысканно – здесь воплощается всегда актуальная и востребованная классика.

Ампир – это Франции конца 19 века, подражающая античному искусству и роскоши Римской империи и объединяющая помпезность архитектуры и декора с грациозной простотой костюма.

Ампир – это утонченный женственный образ невесты. Струящееся длинное платье из шелка или шифона, свободного кроя, с завышенной талией, открытыми плечами. Длинные волосы подобраны или заплетены и ниспадают нежными прядями, короткие – завиты на концах. В волосах – диадема, цветы, лента. В букете – розы на недлинных стеблях, декорированные бусинами, лентами, в тренде – букет total white, перевязанный белыми же лентами. Идеальный образ для жениха – фрак темных тонов, бакенбарды.

Элементы и аксессуары интерьера: колонны, консоли, скульптуры, зеркала, хрустальные люстры и светильники, картины в витиеватых позолоченных рамках, цветы в жардиньерках. Мебель – тяжелая, изогнутой формы, с массивными завитками. На столах – белоснежные скатерти, высокие бокалы и конечно же изысканные аристократичные блюда, шампанское, помпезный торт. Сопровождает торжество живая классическая музыка в исполнении струнного квартета.

Локацией для свадьбы в стиле ампир может стать просторный банкетный зал ресторана. Но самая эффектная – это выездная церемония, делятся опытом в кейтеринговом агентстве La Famiglia Catering. Стилистику концепции можно идеально воссоздать во дворце с парком, загородном доме или комплексе, в шатре на природе. А про высокую кухню ресторанного уровня позаботятся профессионалы.

Романтика – это шеби-шик

Сентиментально, салонно, винтажно, экологично и очень творчески – это свадьба в стиле шеби-шик. В концепции органично раскрывается один из главных свадебных трендов года – аутентичность.

Шеби-шик переводится с английского как "потертый блеск". Философия этого молодого стиля (появился в 1980-х) – ностальгия по уютному прошлому. Его выцветший, потертый образ проступает с пожелтевших черно-белых фото, бликует на семейном фарфоре, исчезает в складках бабушкиной скатерти и ажурных узорах салфеток…

Свадьба шеби-шик – это размытые пастельные оттенки, матовые поверхности с паутинками трещинок, цветочный или в мелкую клетку принт. Материалы интерьера только натуральные: дерево, лоза, солома, льняные и хлопковые ткани, фарфор. Флористика без вычурности и гламура: розы и пионы на коротких стеблях или композиции из полевых цветов.

Атмосферности добавят мелочи – милые вещички, которые интересно и приятно рассматривать: вазочки, часы, шкатулки, футляры, статуэтки, пудреницы, портсигары, всевозможный хендмейд. Идеально, если безделушки имеют свою историю. Высший шик стиля и тренд года – если история и родословная есть у обручальных колец новобрачных.

Этот антураж гармонично впишется в "бабушкин дом в селе" – для камерной свадьбы. Для компании побольше можно обустроить амбар с барной стойкой. Если гостей ожидается очень много, то лучшее решение – выездная церемония. Это может быть лес или пасторальный ландшафт: бескрайнее небо, щебет птиц, аромат цветов, разнотравье на столах и арке молодоженов, ветер развевает летящее платье невесты, солнечные лучи играют на цепочке старинных часов в жилетном кармане жениха… Идиллия будет абсолютной, если праздничный стол не только соответствует стилистике, но и учитывает нюансы банкета на природе, замечают в La Famiglia Catering.

Техно – возможны вариации

Нет – пафосу и романтике, только прагматизм и минимализм. Это – стиль техно. Строгие геометрические линии, стекло, металл, камень, пластик, разные оттенки серого, металлик, хаки, бордо или цвет ржавчины – в декоре. Футуристическое освещение, блики от металла и стекла. Легкие стулья с металлическими ножками и бесформенные мешковатые пуфы…

В целом техно-интерьер похож на рабочие помещения. Поэтому идеальной локацией для этой концепции станет лофт, павильон выставочного комплекса. Можно также оборудовать недостроенное здание или помещение на заброшенном заводе, ангар или склад (но в этом случае следует заблаговременно позаботиться об удобствах для гостей).

Если планируется сделать все респектабельно, то грубый индустриальный фон техно стильно подчеркнет лоск и изящество свадебных нарядов – подойдет все, кроме костюма принцессы, но в любом случае он не актуален уже несколько лет.

А, может, ну ее, респектабельность? И устроить клубную рейв-вечеринку? Почему бы не открыть поколению диско иные "мелодии и ритмы"? Танцуют все!

Китч – играем свадьбу

Все больше современных пар отказываются от традиций и выбирают нестандартный формат свадьбы. "Как принято", "как надо", "как у других" – уже не аргумент, но подобные доводы могут стать, к примеру, хорошим поводом весело обыграть клише.

Китч – новая свадебная концепция абсолютного веселья, цинизма, насмешки, иронии и самоиронии. Самая близкая тема китчевой свадьбы – свадьба традиционная. Обыграть можно все: ритуал, атрибуты, традиции, предрассудки. Насмешливое отношение к событию подчеркнут видео выдуманной ироничной истории любви новобрачных, съедобные шаржи – можно съесть тещу или приправить горчичкой свекровь, а для разминки можно устроить шутливую постановочную драку… Главное – чтобы смешно было всем.

Концепция со вкусом

Какую бы концепцию вы не выбрали, ее продолжением всегда будет меню, а мастера кейтеринга органично введут гастрономию в свадебное шоу. В тренде – ставка на активность гостей и естественность? Добавим к танцевальным флешмобам и лазерному шоу гастрономическую станцию, а харизматичный повар развлечет гостей мастер-классом. И тогда свадьба получится не просто концептуальной, но и вкусной. Во всех смыслах.

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