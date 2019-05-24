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Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Оля Полякова, Тина Кароль, Катя Осадчая и другие красотки на свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с молодоженами
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с молодоженами
Фото: instagram.com/kosadcha

23 мая в одном из киевских ресторанов отпраздновали событие года – свадьбу украинских артистов Потапа и Насти Каменских. Звездная и уже супружеская пара пригласила своих коллег и друзей из отечественного шоу-бизнеса. Поздравить молодоженов с таким важным в их жизни событием пришли: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Оля Полякова и Катя Осадчая, которая стала ведущей мероприятия. 

Смотрите также видео о том, как Настя Каменских отпраздновала 30-летие:

Затмить наряд невесты, разумеется, никому не удалось. Настя выглядела потрясающе и очень нежно! Но вот блеснуть на вечеринке – вполне возможно. Оля Полякова пришла на свадьбу в темно-синем платье, которое подчеркивало стройную фигуру певицы. 

INSTAGRAM (@polyakova.fan)

Не менее яркой была популярная ведущая Маша Ефросинина, которая выбрала платье-плиссе насыщенного синего цвета до колен. Свой праздничный образ звезда дополнила серьгами-висюльками и бежевыми босоножками.

Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущими свадебного торжества стали супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Катя появилась перед публикой в нежном платье цвета слоновой кости, которое было украшено цветами по всей длине. 

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с молодоженами
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с молодоженами
Фото: instagram.com/kosadcha

Надя Дорофеева решила соответствовать строчке из своей песни – "А мы на стиле", и выбрала тренд 2019 года – шелковое платье в пижамном стиле. Поверх темно-болотного наряда певица накинула пиджак oversize.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

И, конечно, одной из самых роскошных стала дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль. Артистка надела черное облегающее платье, верх которого был усыпан стразами. Также звездная гостя сделала свой фирменный макияж – черные стрелки и красные губы. 

INSTAGRAM (@my.intonation)

Ранее Настя Каменских показала первые свадебные фото, на которых продемонстрировала свадебный образ. 

Напомним, известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) официально подтвердил информацию об отношениях с певицей Настей Каменских, которые она тоже комментировала. Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале артиста в знаковый для пары день – день свадьбы.

К слову, звездные друзья Насти и Потапа уже поздравили влюбленных со знаменательным событием.

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