А вот и невеста: Меган Маркл выбрала свадебное платье от Givenchy

Невеста Меган Маркл приехала в Виндзорский замок в сопровождении мамы

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Гости королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл начали собираться в Виндзорском замке с 11 утра, чтобы приветствовать невесту. А тысячи зрителей по всему миру следили за церемонией онлайн, чтобы увидеть, какое свадебное платье все такие выберет Меган Маркл.

А вот Меган выбрала традиционное белоснежное платье с вырезом-лодочкой, дополнив образ тиарой и очень длинной фатой. Волосы невесты были уложены в пучок. Меган отдала предпочтение скромному платью без излишнего декора и украшений:

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy. Впервые Меган встретилась с дизайнеров в начале 2018 года, тогда была начата работа над подвенечным нарядом.

Меган Маркл и Вайт Келлер тесно сотрудничали при разработке наряда. Платье воплощает минимализм и элегантность, присущие модному Дому Givenchy основанному в 1952 году.

Дизайн свадебного платья Меган Маркл

Фокус платья – это вырез, который изящно обрамляет плечи и подчеркивает стройную скульптурную талию. Линии платья расширяются книзу, где шлейф ниспадает в мягких складках, смягченных нижней подклакой в тройной шелковой органзе. Рукава в три четверти добавляют образу изысканной современности.

Ткань платья – эксклюзивно разработанный дизайнеров двойной шелк-кади. Ткань идеально подходит для создания скульптурных нарядов, имеет матовый мягкий блеск.

Ночь накануне свадьбы Меган провела вместе с мамой в отеле Cliveden House. Оттуда они отправились на машине к месту церемонии:

К алтарю невесту вел отец принца Гарри, принц Чарльз. Отец Меган Маркл не смог приехать на свадьбу, об этом сообщила сама Меган в официальном заявлении.

Принц Гарри по традиции женится в военной форме, поэтому его наряд не вызвал ажиотажа: