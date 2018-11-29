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Свадьба Тарантино и Даниэллы Пик: кто шил платья для невесты

За вечер новоиспеченная супруга режиссера сменила два свадебных наряда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик. Фото: instagram/danahareldesign
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик. Фото: instagram/danahareldesign

В среду, 28 ноября, в Беверли-Хиллз состоялась свадьба 55-летнего режиссера Квентина Тарантино и 35-летней израильской модели и певицы Даниэллы Пик. Этот брак стал первым как для жениха, так и для невесты.

Как сообщается, церемония была скромной, и прошла в кругу самых близких друзей и родных. Более масштабный прием молодожены планируют устроить чуть позже.

За вечер невеста сменила два платья. Первое – с корсетом и пышной атласной юбкой было дополнено фатой и тиарой, и предназначалось для официальной церемонии. А второе – узкое на тонких бретельках невеста переодела уже вечером. Оба наряда были созданы израильским брендом Dana Harel.

Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик
Фото: instagram/danahareldesign
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик
Фото: instagram/danahareldesign
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик
Фото: instagram/danahareldesign
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик
Фото: instagram/danahareldesign
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик
Фото: instagram/danahareldesign
Свадьба Квентина Тарантино и Даниэллы Пик
Фото: instagram/danahareldesign
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Стоит отметить, что пара познакомилась еще в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину "Бесславные ублюдки". Между ними вспыхнуло чувство, но тогда ничего не получилось. В 2016-м они снова возобновила свои отношения. Примечательно, что в это же время Тарантино объявил о своем намерении уйти из кинематографа. 

Ранее мы сообщали, Пэрис Хилтон рассказала, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой.

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Источник: "Сегодня"
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