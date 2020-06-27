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Это лучше не носить: ТОП-5 главных антитрендов этого лета

Сегодня, 11:38

Список вещей, от которых пора отказаться

Недавно сайте Сегодня.Lifestyle рассказывал, без какой одежды нам не обойтись этим летом. На этот раз поговорим о предметах гардероба и аксессуарах, которые в 2020 году являются абсолютным антитрендом. Чтобы не выглядеть старомодно и безвкусно, рекомендуем отказаться от этих вещей и заменить их на более актуальные.

Напомним, что ранее телеведущая Лилия Ребрик показала, какие женские брючные костюмы актуальны в этом сезоне.

ТОП-5 главных антитрендов этого лета

Туфли с круглым мысом

На смену старым моделям обуви с круглым мысом пришла стильная обувь с квадратным. Такое решение смотрится очень необычно и изящно. Главным трендом среди модниц на сегодняшний день также считается сочетание каблуков и спортивных штанов.

Фото: Pinterest


Объемные ободки

В 2019 они привлекли внимание многих, но сейчас мода взяла путь на минимализм и простоту в деталях. Поэтому смело заменяйте ободок на платок. К тому же, есть множество красивых способов его повязать.

Фото: Pinterest


Очки

Мода циклична, потому в этом году вернулись очки с узкой треугольной оправой, которые нравятся многим. Однако лучше обращать внимание на крупную квадратную оправу или форму кошачий глаз, которые смотрятся интересно и более стильно.

Фото: Pinterest


Купальники

Cегодня в тренде однотонные купальники, модели с ненавязчивым принтом и яркие. Что касается их формы, выбирайте высокую посадку, низ бразилиана или сдельные. От моделей с поролоновыми чашками и низкими плавками лучше отказаться.

Фото: Pinterest

Обтягивающая майка

Носить такую майку можно только с рубашкой или пиджаком. Но лучше заменить ее на модную майку свободного кроя, которая подходит под что угодно. Шелковая майка на бретелях придаст образу утонченности и хрупкости.

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Фото: Pinterest

Футболка с крупным логотипом

Такие футболки отходят на второй план, уступая место более минималистичным. Базовая футболка без принта – удачный выбор для любого образа, особенно летом.

Фото: Pinterest

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