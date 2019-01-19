Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Такого еще не было: 49-летняя Джей Ло показала, как выглядит без макияжа

Дженнифер Лопес рискнула, опубликовав смелый снимок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Дженнифер Лопес Фото: instagram/jlo
Дженнифер Лопес
Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес, не так давно появившаяся на обложке модного глянца в купальниках, продемонстрировав тем самым свою идеальную фигуру, снова сумела удивить своих поклонников.

На странице в Instagram Дженнифер запостила снимок, на котором на ее лице нет ни капли косметического средства. А волосы звезды собраны в пучок на макушке.

Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Что сказать – выглядит 49-летняя артистка просто потрясающе. Теперь мы точно знаем, что она является обладательницей не только изумительной фигуры, но и идеальной кожи.

Напомним, ранее 49-летняя артистка пришла на премьеру фильма в Лос-Анджелесе в коротком черном платье с пышной юбкой и белым воротничком, которое напомнило многим школьную форму. 

А также объявила о намерении создать собственную линию уходовой косметики. По словам Джей Ло, ей все чаще задают вопросы о том, как ей удается так потрясающе выглядеть в ее возрасте.

Еще несколько материалов по теме:
Золотые тени и прозрачная блузка: эффектный образ Роузи Хантингтон-Уайтли Как увеличить глаза визуально: хитрости макияжа Дженнифер Лопес показала теплые семейные фото с детьми, мамой и бойфрендом
возраст макияж Дженнифер Лопес Джей Ло
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 14:14Fun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

Сегодня, 14:13Fun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 10:20Техно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

Сегодня, 09:10Стиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

Сегодня, 08:51Техно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

Вчера, 14:09Fun

Поздравления с Крещенским сочельником: что нельзя делать

Вчера, 12:53Fun

19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:37Стиль

В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ

Вчера, 07:01Fun

18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 январяШоу-бизнес

Супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко сменил имя

17 январяСтиль

В платье с разрезом и красной помадой: Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

17 январяFun

Найдены таинственные гробницы с лампами и сосудами: невероятные фото

17 январяFun

Ученые показали самую красивую форму женских бровей

17 январяСтиль

В облегающем платье H&M: новый выход беременной Меган Маркл

17 январяШоу-бизнес

Оле Поляковой – 35: ТОП-5 причин, почему певица стала любимицей украинцев

16 январяШоу-бизнес

Неожиданно: солистка KAZKA показала пикантное фото в одной лишь футболке

Новости партнеров

Не стыдно, когда видно: скандальные наряды звезд
Не стыдно, когда видно: скандальные наряды звезд
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Лучшие девушки 2018 года
Лучшие девушки 2018 года
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Девушки-загадки: самые привлекательные бегуньи во всей красе
Девушки-загадки: самые привлекательные бегуньи во всей красе
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Как приготовить вкусные драники из кабачков
Как приготовить вкусные драники из кабачков
Как сделать жесткое мясо мягким
Как сделать жесткое мясо мягким