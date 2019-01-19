Такого еще не было: 49-летняя Джей Ло показала, как выглядит без макияжа

Дженнифер Лопес рискнула, опубликовав смелый снимок

Дженнифер Лопес Фото: instagram/jlo

Дженнифер Лопес, не так давно появившаяся на обложке модного глянца в купальниках, продемонстрировав тем самым свою идеальную фигуру, снова сумела удивить своих поклонников.

На странице в Instagram Дженнифер запостила снимок, на котором на ее лице нет ни капли косметического средства. А волосы звезды собраны в пучок на макушке.

Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Что сказать – выглядит 49-летняя артистка просто потрясающе. Теперь мы точно знаем, что она является обладательницей не только изумительной фигуры, но и идеальной кожи.

Напомним, ранее 49-летняя артистка пришла на премьеру фильма в Лос-Анджелесе в коротком черном платье с пышной юбкой и белым воротничком, которое напомнило многим школьную форму.

А также объявила о намерении создать собственную линию уходовой косметики. По словам Джей Ло, ей все чаще задают вопросы о том, как ей удается так потрясающе выглядеть в ее возрасте.