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Такой ее еще не видели: Елизавета II надела королевское платье со шлейфом

В Лондоне состоялось праздничное торжество – вручение Ордена Подвязки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

В Лондоне состоялось важное для британцев торжество - церемония вручения высшего рыцарского ордена Ордена Подвязки. Обязательное для посещения аристократами мероприятие традиционно прошло в стенах Виндзорского замка. Разумеется, главной персоной церемонии стала сама королева Англии Елизавета II, которая недавно в Лондоне принимала президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию.  

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Ее Величество не так часто облачается в церемониальную одежду и это как раз тот самый случай, когда мы можем увидеть королеву в необычном образе. Самым главным атрибутом королевского наряда стала бархатная накидка с огромным шлейфом, которая была надета поверх белого платья в пол. 

Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне
Фото: AFP
Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне
Фото: AFP
Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне
Фото: AFP
Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне
Фото: AFP
Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне
Фото: AFP
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Голову Елизаветы II украшала шляпка с белыми перьями из ткани, идентичной с накидкой. Также на груди самого влиятельного монарха сверкал орден. Видимо, накидка была настолько тяжелой и неудобной, что двое мальчиков шли сзади королевы и придерживали одеяние. Завершающими деталями стали белые перчатки и серебристые туфли на низком ходу. 

Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.

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