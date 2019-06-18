Такой ее еще не видели: Елизавета II надела королевское платье со шлейфом

В Лондоне состоялось праздничное торжество – вручение Ордена Подвязки

Елизавета II Фото: AFP

В Лондоне состоялось важное для британцев торжество - церемония вручения высшего рыцарского ордена Ордена Подвязки. Обязательное для посещения аристократами мероприятие традиционно прошло в стенах Виндзорского замка. Разумеется, главной персоной церемонии стала сама королева Англии Елизавета II, которая недавно в Лондоне принимала президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:

Ее Величество не так часто облачается в церемониальную одежду и это как раз тот самый случай, когда мы можем увидеть королеву в необычном образе. Самым главным атрибутом королевского наряда стала бархатная накидка с огромным шлейфом, которая была надета поверх белого платья в пол.

Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне Фото: AFP Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне Фото: AFP Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне Фото: AFP Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне Фото: AFP Елизавета II на торжественной церемонии вручения Ордена Подвязки в Лондоне Фото: AFP 1/5

Голову Елизаветы II украшала шляпка с белыми перьями из ткани, идентичной с накидкой. Также на груди самого влиятельного монарха сверкал орден. Видимо, накидка была настолько тяжелой и неудобной, что двое мальчиков шли сзади королевы и придерживали одеяние. Завершающими деталями стали белые перчатки и серебристые туфли на низком ходу.

Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram