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"Такую ногу грех не выставить": муж Лилии Ребрик выложил в Сеть пикантные фото

Новые снимки Лили Ребрик появились в Интернете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Лилия Ребрик. Фото: instagram/andriidykyi
Лилия Ребрик. Фото: instagram/andriidykyi

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая не так давно показала смешные фото со своими детьми, появилась на новых снимках, опубликованных в Сети.

В своем Instagram звезда выложила фото с мужем, при этом на ней надето красивое длинное платье розового цвета с длинным разрезом и оголенными плечами. Талию подчеркивает кружевной пояс, а на ногах элегантные лодочки в тон. Находятся они, судя по подписи, на Днепровском балу, где Лилия работает ведущей, а Андрей отвечает за постановку танцев.

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Лилия Ребрик с мужем
Фото: instagram/liliiarebrik

Сам Андрей Дикий также выложил в Сеть несколько фото. На одном из них Лилия сидит в роскошном кресле, читая сценарий вечера. При этом очень эффектно видно ее декольте. "Королева за работой", – подписал муж снимок.

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Лилия Ребрик
Фото: instagram/andriidykyi

На втором Лилия закинула мужу на бедро ногу. "Такую ногу грех не выставить", – считает Андрей. И поспорить с ним сложно.

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Лилия Ребрик с мужем
Фото: instagram/andriidykyi

Напомним, ранее эпатажная звезда Леди Гага посетила кинофестиваль, который проходит нынче в Торонто. К выбору платья для красной дорожки она подошла со всей ответственностью, поскольку образ ее был просто невероятным

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Источник: "Сегодня"
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