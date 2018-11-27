Танцуют все: бренд H&M снял мини-сериал к Рождеству

В новых роликах появятся не только известные личности, но и новая коллекция

Кадр из видео H&M Hotel Mauritz. Фото: H&M

Шведский бренд H&M, на презентации новой коллекции которого не так давно выступила за диджейским пультом Надя Дорофеева, представил несколько роликов, посвященных предстоящему Рождеству.

Они переносят зрителя в заснеженный горный отель под названием Mauritz, с постояльцами которого происходят забавные вещи. Сперва двое из них никак не могут зарегистрироваться, начиная от безделья петь дуэтом.

А после уже все гости зажигательно танцуют в ванных комнатах в одежде из новой коллекции.

Режиссером видео выступил Мэтт Пьемонт, бывший сценарист программы Saturday Night Live. А в главных ролях засветились актриса Обри Плаза, музыкант Адонис Боссо, модель Эрик Рутерфорд и сестры-блогеры Виктория и Элизабет Леонхарт.

Напомним, что шведский бренд одежды H&M зашел на украинский рынок в конце августа. В нашем обзоре мы писали, за что его так любят и чем он будет полезен для страны.

А вот новая коллекция Moschino была создана для H&M самим Джереми Скоттом. Она посвящена нулевым и золотой эпохе MTV. Все эти вещи можно будет купить во флагманских магазинах H&M с 8 ноября. А тем временем уже можно ознакомиться с лукбуком, чтобы точно знать, что хватать с полок, поскольку конкуренция обещает быть суровой.