TAYANNA опубликовала фото в свадебном платье
Исполнительница взбудоражила своих поклонников серией снимков
Популярная украинская исполнительница TAYANNA, которая ранее рассказала в интервью о своей личной жизни, выложила в Instagram фотографии, на которых запечатлена в свадебных платьях, чем всколыхнула интерес со стороны подписчиков.
"Иногда я мечтаю о свадьбе и белом платье. Какое из них, на ваш взгляд, мне больше подходит?", – поинтересовалась TAYANNA у фанатов.
При этом платья, которые примерила звезда, одно красивее другого. И очень сложно выбрать между строгим силуэтом с открытой спиной или пышной юбкой с длинным шлейфом.
Напомним, ранее американский модный Дом Oscar de la Renta представил новую коллекцию свадебных платьев. Она является плодом совместной работы креативных директоров Лауры Ким и Фернандо Гарсии, создавших роскошные силуэты из невесомого тюля, нежного кружева и перьев.
А так же стало известно, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из котрого будет пошит наряд, и мелкие детали.