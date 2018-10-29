TAYANNA опубликовала фото в свадебном платье

Исполнительница взбудоражила своих поклонников серией снимков

Tayanna в свадебном платье. Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская исполнительница TAYANNA, которая ранее рассказала в интервью о своей личной жизни, выложила в Instagram фотографии, на которых запечатлена в свадебных платьях, чем всколыхнула интерес со стороны подписчиков.

"Иногда я мечтаю о свадьбе и белом платье. Какое из них, на ваш взгляд, мне больше подходит?", – поинтересовалась TAYANNA у фанатов.

При этом платья, которые примерила звезда, одно красивее другого. И очень сложно выбрать между строгим силуэтом с открытой спиной или пышной юбкой с длинным шлейфом.

Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak Tayanna в свадебном платье Фото: instagram/tayanna_reshetnyak 1/8

Напомним, ранее американский модный Дом Oscar de la Renta представил новую коллекцию свадебных платьев. Она является плодом совместной работы креативных директоров Лауры Ким и Фернандо Гарсии, создавших роскошные силуэты из невесомого тюля, нежного кружева и перьев.

А так же стало известно, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из котрого будет пошит наряд, и мелкие детали.