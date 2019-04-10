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Темные костюмы и розовая помада: деловая встреча Терезы Мэй и Ангелы Меркель

Мировые лидеры показали сдержанные образы в Берлине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Тереза Мэй и Ангела Меркель
Тереза Мэй и Ангела Меркель
Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели деловую встречу в Берлине и продемонстрировали классические образы.

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Так, Ангела Меркель не изменяет своим традициям в одежде – для официальных мероприятиях ее образы всегда сдержанные. Для очередной встречи с мировым лидером чиновница выбрала костюм, который состоял из пиджака болотного оттенка и черных брюк. По традиции, на шее Меркель красовалось одно из ее любимых украшений – черные лаконичные бусы. 

Ангела Меркель в пиджаке болотного оттенка
Ангела Меркель в пиджаке болотного оттенка
Фото: AFP

А вот британский политик Тереза Мэй выбрала более дерзкий образ – темно-синий костюм с юбкой и пиджаком без пуговиц. Наверх премьер-министр накинула черное пальто свободного кроя. Макияж Терезы был необычном – розовые губы и черные стрелки. Стоит отметить, что Терезу Мэй редко можно увидеть с насыщенным make up. Ее деловой look завершали черные замшевые туфли с красным каблуком и темный шарф с белым принтом. 

Тереза Мэй в темно-синем костюме и туфлях с красными каблуками
Тереза Мэй в темно-синем костюме и туфлях с красными каблуками
Фото: AFP

Тереза Мэй и Ангела Меркель в сдержанных образах
Тереза Мэй и Ангела Меркель в сдержанных образах
Фото: AFP

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом. 

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами. 

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