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Тенденции плащей 2019: что будет в моде этой весной

Идеи стильных женских плащей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Самые актуальные модели женских плащей
Самые актуальные модели женских плащей
Фото: Pinterest

Весна – обманчивая пора, когда солнце вроде и согревает и так хочется раздеться, но выходить на улицу без плаща пока все еще опасно.

Тем более, такая форма одежды удобна в носке и круто сочетается с любыми стилями. Сегодня.Lifestyle предлагают стильные варианты женских плащей, которые будут актуальны в новом сезоне – весна 2019. 

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Бежевые плащи – залог элегантности и женственности. Этот цвет универсален для блондинок и брюнеток. Смотрится роскошно, а самое главное, с таким оттенком можно "поиграться", подбирая самые яркие look.

Бежевые плащи: тренды сезона
Бежевые плащи: тренды сезона
Фото: Pinterest

Плащи-дождевики – новинка 2019 года, или хорошо забытое старое. Когда-то такой вид верхней одежды уже врывался в мир моды, теперь снова настал его черед. Особенно актуальны плащи-дождевики в период весенних дождей – и стильно, и сухо. Некоторые мировые дизайнеры даже умудрились сочетать спортивные фасоны со шпильками. Кто сказал, что они подходят только под casual?

Плащи-дождевики – новинка 2019 года
Плащи-дождевики – новинка 2019 года
Фото: Pinterest

Кожаные плащи – прошлогодний тренд, но весьма популярный среди модниц. Классический кожаный плащ можно носить с и без пояса. Одним из основных героев верхней одежды такого типа является расцветка – она варьируется от традиционных коричнево-терракотовых тонов до необычайно ярких оттенков и змеиных принтов.

Кожаные плащи: интересные фасоны
Кожаные плащи: интересные фасоны
Фото: Pinterest

Плащи с самым актуальным принтом этого года – клеткой. Он хорошо смотрится с классическими туфлями на высоких каблуках и со спортивными кроссовками. 

Плащи в клетку – актуальный принт весны
Плащи в клетку – актуальный принт весны
Фото: Pinterest

Джинсовые плащи - must have в гардеробе каждой модницы. В этому году моден джинсовый джинс. Поэтому много его точно не будет в вашем образе, тем более, что такая ткань хорошо освежает. 

Джинсовые плащи: модные тренды 2019
Джинсовые плащи: модные тренды 2019
Фото: Pinterest

Атласный плащ – стильный вариант для работы или вечернего наряда на сезон весна 2019 года. Женственный и элегантный, такой фасон плаща создает каждый день праздник, подходя как к классической одежде, так и к неординарным образам.

Атласные плащи на весну 2019
Атласные плащи на весну 2019
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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