Теория большого шоппинга
На китайских маркет-плейсах можно найти практически все, начиная от зубных щеток и заканчивая деталями автомобилей
Выглядеть стильно и привлекательно желает каждый человек. Модные бутики предлагают изобилие брендовой одежды, обуви и аксессуаров, но далеко не каждому ценовая политика подобных магазинов по карману. Секонд-хенд в этом плане тоже не совсем альтернатива. Устранить запах химчистки порой бывает невозможно. Самым релевантным и доступным для большинства украинцев является заказ товаров из Китая с Meest China.
Пространство изобилия и разнообразия
Говорить о численности китайских предложений на маркет-плейсах просто бессмысленно. Здесь можно найти практически все, начиная от зубных щеток и нитей, и заканчивая всевозможными электронными устройствами и деталями автомобилей. А модели одежды, обуви и аксессуаров включают в себя:
- классику;
- спорт;
- бохо;
- кэжуал;
- ретро;
- милитари;
- и прочие.
Зачастую, даже суперновинки здесь появляются гораздо раньше, чем в бутике. Да и цена у них на порядок ниже. Поэтому, если вы неустанно следите за модными тенденциями и хотите всегда выглядеть с иголочки, рекомендуем посетить одну из наиболее популярных торговых площадок "Тмолл".
Трудности китайских покупок
Просторы интернета пестрят информацией о том, что покупать в Китае опасно. Продавцы обманывают, присылают совершенно не то, что изображено на фото или такого качества, что стыдно надеть. Чаще всего такие покупатели решили сэкономить пару долларов на доставке и отказались от услуг проверенного перевозчика, за что и поплатились.
Обезопасить себя легко:
- внимательно читать описание (даже если вы не владеете китайским, Гугл-переводчик вполне адекватно переведет);
- не стесняться задавать вопросы продавцу (так вы минимизируете риск получения ненужного товара);
- оформлять доставку через проверенного посредника (например, в Украине, самая безопасная доставка у компании Meest China).
Следуя этим простым правилам, вы можете быть уверены, что не потратите деньги на ветер.
Правила оформления заказа
Чтобы перевозчик не просто доставил посылку, а выступил гарантом сделки и взял на себя финансовую ответственность, необходимо быть их клиентом. Для этого:
- скачиваете мобильное приложение на смартфон или заходите на сайт;
- проходите простую регистрацию (важно указывать действительные данные);
- следуете инструкции добавления заказа (найти ее можно в личном кабинете).
В случае возникновения трудностей, вы в любой момент можете обратиться в круглосуточную службу поддержки. А также в онлайн-режиме управлять своими отправлениями и отслеживать их перемещение.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное