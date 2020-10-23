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Теория большого шоппинга

Сегодня, 18:16

На китайских маркет-плейсах можно найти практически все, начиная от зубных щеток и заканчивая деталями автомобилей

Выглядеть стильно и привлекательно желает каждый человек. Модные бутики предлагают изобилие брендовой одежды, обуви и аксессуаров, но далеко не каждому ценовая политика подобных магазинов по карману. Секонд-хенд в этом плане тоже не совсем альтернатива. Устранить запах химчистки порой бывает невозможно. Самым релевантным и доступным для большинства украинцев является заказ товаров из Китая с Meest China.

Пространство изобилия и разнообразия

Говорить о численности китайских предложений на маркет-плейсах просто бессмысленно. Здесь можно найти практически все, начиная от зубных щеток и нитей, и заканчивая всевозможными электронными устройствами и деталями автомобилей. А модели одежды, обуви и аксессуаров включают в себя:

  • классику;
  • спорт;
  • бохо;
  • кэжуал;
  • ретро;
  • милитари;
  • и прочие.

Зачастую, даже суперновинки здесь появляются гораздо раньше, чем в бутике. Да и цена у них на порядок ниже. Поэтому, если вы неустанно следите за модными тенденциями и хотите всегда выглядеть с иголочки, рекомендуем посетить одну из наиболее популярных торговых площадок "Тмолл".

Трудности китайских покупок

Просторы интернета пестрят информацией о том, что покупать в Китае опасно. Продавцы обманывают, присылают совершенно не то, что изображено на фото или такого качества, что стыдно надеть. Чаще всего такие покупатели решили сэкономить пару долларов на доставке и отказались от услуг проверенного перевозчика, за что и поплатились.

Обезопасить себя легко:

  • внимательно читать описание (даже если вы не владеете китайским, Гугл-переводчик вполне адекватно переведет);
  • не стесняться задавать вопросы продавцу (так вы минимизируете риск получения ненужного товара);
  • оформлять доставку через проверенного посредника (например, в Украине, самая безопасная доставка у компании Meest China).

Следуя этим простым правилам, вы можете быть уверены, что не потратите деньги на ветер.

Правила оформления заказа

Чтобы перевозчик не просто доставил посылку, а выступил гарантом сделки и взял на себя финансовую ответственность, необходимо быть их клиентом. Для этого:

  • скачиваете мобильное приложение на смартфон или заходите на сайт;
  • проходите простую регистрацию (важно указывать действительные данные);
  • следуете инструкции добавления заказа (найти ее можно в личном кабинете).

В случае возникновения трудностей, вы в любой момент можете обратиться в круглосуточную службу поддержки. А также в онлайн-режиме управлять своими отправлениями и отслеживать их перемещение.

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Китай доставка шоппинг Meest Meest China

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