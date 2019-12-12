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Тепло и удобно: какие угги на пике популярности этой зимой

Какие угги сейчас в моде – узнайте в нашем материале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55

Минимальный дизайн и максимальное тепло. Австралийские сапоги, больше известные как угги, из года в год продолжают вызывать жаркие споры. Кто-то считает их уродливыми, а кто-то удобными, теплыми и вообще незаменимыми. Наталья Тимуршина вместе со звездным экспертом прошлась по столичным магазинам, чтобы выяснить есть ли у уггов альтернатива? В 2020 году в тренде угги фасона "глянцевый шарм".

Угги
Угги "глянцевый шарм"
Фото: Pinterest

Сколько раз эти сапоги попадали в список нежелательных вещей, с точки зрения мужчин. Однако, модницы упорно выбирают эту обувь для повседневных образов. Унты из овчины были спасением от обморожения ног для австралийских летчиков. Пилоты надевали теплые сапоги в многочисленные боевые вылеты, защищая себя от переохлаждения.

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А вот к модников угги уже попали с легкой руки маркетологов. В Украине угги приобрели популярность несколько лет назад.

Самые модные модели зимой 2020 года:

  • с бантиками
  • с пайетками
  • с пуговицей
  • на шнурках

Напомним, ранее мы писали, как правильно выбрать действительно непромокаемую зимнюю обувь.

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