Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Тест-драйв IQOS: как за 5 дней отказаться от сигарет

Айкос нагревает, а не сжигает табак, поэтому при его использовании выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41

Знаю-знаю, нельзя спойлерить концовку статьи в самом ее начале. Однако позволю себе один раз нарушить законы драматургии – уж очень хочется похвастаться. Итак, я отказалась от сигарет (после почти восьми лет курения, на минуточку) и перешла на IQOS. Я взяла устройство на тест-драйв здесь и спустя несколько дней с айкос поняла, что нет больше ни одной причины возвращаться к сигаретам. Но расскажу обо всем по порядку.

Почему IQOS

Кроме айкос, есть много других электронных альтернатив для курильщиков. Вейпы, Glo, а недавно еще появились подсистемы типа Juul и Лоджик Компакт. Но наибольшее количество отзывов я встречала в пользу IQOS. У меня много знакомых курильщиков перешли на айкос, и от них я слышала только хорошие отзывы. Плюс все уже, наверное, видели эти ролики на YouTube, когда на ватный спонжик выдыхают аэрозоль IQOS и сигаретный дым. А если не видели – обязательно посмотрите. Очень наглядное сравнение. Айкос нагревает, а не сжигает табак, поэтому при его использовании выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет. Весомая причина, чтобы перейти на IQOS.

Сначала я сомневалась – а получится ли у меня отказаться от сигарет? Я ведь долго курю. А потом подумала – сколько я знаю людей, которые спокойно перешли на IQOS? Десятка три, не меньше.

Так почему бы и мне не попробовать? Тем более, что его даже покупать не надо – IQOS дают на бесплатный тест-драйв на 5 дней. Классная опция для таких, как я – кто хочет сначала испытать девайс в деле и убедиться, что он действительно сможет заменить сигареты.

Как взять IQOS на тест-драйв

Я оставила заявку на сайте iqos.ua и мне сразу же перезвонили. IQOS-эксперт Саша (так представился мой собеседник) предложил встретиться в городе или в одном из шоурумов IQOS. Мы договорились о времени и месте встречи, и я поехала оформлять тест-драйв.

Саша провел мне презентацию устройства. Рассказал о технологии нагревания табака, показал, как пользоваться гаджетом, как заряжать его и чистить. Девайс очень удобный – все в нем интуитивно понятно, разобраться, что к чему, несложно. Но все равно советую внимательно слушать эксперта и задавать вопросы. Особенно, если вы, как и я, неопытный пользователь IQOS. Я, например, не знала, что нагревательное лезвие – это самый важный и одновременно самый хрупкий элемент в устройстве. И с ним (лезвием) нужно обращаться аккуратно, чтобы не сломать.

Потом мы подобрали стики. HEETS – это бренд табачных стиков, с которыми работает айкос. Есть 6 вкусов – три классических табачных разной крепости, ментол, цитрусовый и лесные ягоды. Эксперт посоветовал брать стики, которые максимально похожи на привычные мне сигареты. Поэтому я остановилась на ментоловых Turquoise – я как раз курила сигареты с ментолом.

Что ж, инструктаж закончен и стильный черный IQOS 2.4 Plus – мой на ближайшие 5 дней. Саша сказал звонить-писать ему в любое время, если у меня будут вопросы по девайсу. И посоветовал не курить обычные сигареты эти пять дней. И сказал, что все у меня получится.

Тест-драйв IQOS: впечатления и лайфхаки

В первые два дня с айкос мне было непривычно все.

Во-первых, смущал вкус стиков – он совсем не похож на сигаретный. Но к этому я была готова – эксперт рассказывал, почему вкус сначала будет отличаться. Сигаретный дым "горчит", потому что в нем содержатся продукты горения. А с IQOS горения нет. Гаджет не сжигает, а нагревает табак до температуры 300-350° C, и при этом выделяется не дым, а табачный аэрозоль. Он даже при вдохе ощущается не таким горячим, как сигаретный дым.

Во-вторых, это все-таки гаджет. Да, процесс использования IQOS похож на курение, но все равно – рука автоматически пыталась нащупать зажигалку в кармане. А еще я иногда забывала отправить держатель на подзарядку в зарядный блок. В общем, совру, если скажу, что по сигаретам я не скучала. Скучала, и даже было ощущение, что бросаю курить.

Но на третий день с необычным вкусом я свыклась и даже "распробовала" его. Заодно оценила целый ряд преимуществ IQOS перед сигаретами. Дым, пепел, едкий запах гари – с айкос этого нет. Поэтому его можно использовать в помещении. С сигаретами приходилось выходить на балкон, а в машине я не курила, чтобы не прожечь и не провонять салон. Айкос в этом плане намного удобнее и гигиеничнее. Поэтому его разрешают использовать во многих кафешках, ресторанах и барах. Такие заведения называются IQOS Friendly, и в них можно использовать девайс прямо внутри, не выходя на улицу.

Мой главный совет и лайфхак – не курите сигареты во время тест-драйва IQOS. Эксперты не просто так об этом говорят. Это нужно, чтобы очистились вкусовые рецепторы и восстановилось обоняние. Спустя 4-5 дней без сигарет их горький дым и запах гари приятными для вас больше не будут.

Итоги тест-драйва IQOS

Хочу сказать, что тест-драйв IQOS – на самом деле крутая штука. Даже круче, чем автомобильный. Когда тестируешь машину – тебе дают ее минут на 20, за рулем сотрудник салона, а ты просто сидишь рядом. Очень сложно что-то понять и оценить. IQOS же тебе дают на целую неделю и ты сам(а) им пользуешься. Времени, чтобы разобраться, подходит ли тебе девайс, – предостаточно. Привезут, куда тебе удобно. Все расскажут, покажут и объяснят. А стики вообще можно в доставку заказывать через Viber-бот. Ни у кого такого сервиса не видела.

К концу тест-драйва я поняла, что IQOS как альтернатива сигаретам меня полностью устраивает. Ко вкусу стиков я быстро привыкла. Заряжать и чистить девайс – легко и удобно. А главным аргументом в пользу IQOS оказалось то, что я ощутила, какой ужасный запах у сигаретного дыма. Когда не куришь сигареты несколько дней, обоняние восстанавливается, и понимаешь, как сильно они воняют.

В общем, мой вывод после тест-драйва такой – к сигаретам не вернусь. Теперь я с айкос и очень этому рада. Безусловно, я понимаю, что лучше всего бросить курить вообще и что IQOS не является способом бросить курить (в табаке, что логично, есть никотин) и не полностью безопасный продукт. Но с ним, я, по крайней мере, не получаю вредных продуктов горения, как с сигаретами.

Взять IQOS на бесплатный 5-дневный тест-драйв можно на сайте iqos.ua.

Использование IQOS не исключает все риски для здоровья. Предназначен только для совершеннолетних особ.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

сигареты тест IQOS
Реклама

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Сегодня, 08:15Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 16:56Шоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

Новости партнеров

Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Хочу просто насладиться своей жизнью: Бузова отказалась от работы
Хочу просто насладиться своей жизнью: Бузова отказалась от работы
Дан Балан признался, о чем говорит по ночам с Тиной Кароль
Дан Балан признался, о чем говорит по ночам с Тиной Кароль
5 действенных способов справиться с аритмией
5 действенных способов справиться с аритмией