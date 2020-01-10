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Тест-драйв IQOS: как за 5 дней отказаться от сигарет

Айкос нагревает, а не сжигает табак, поэтому при его использовании выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет

Знаю-знаю, нельзя спойлерить концовку статьи в самом ее начале. Однако позволю себе один раз нарушить законы драматургии – уж очень хочется похвастаться. Итак, я отказалась от сигарет (после почти восьми лет курения, на минуточку) и перешла на IQOS. Я взяла устройство на тест-драйв здесь и спустя несколько дней с айкос поняла, что нет больше ни одной причины возвращаться к сигаретам. Но расскажу обо всем по порядку.

Почему IQOS

Кроме айкос, есть много других электронных альтернатив для курильщиков. Вейпы, Glo, а недавно еще появились подсистемы типа Juul и Лоджик Компакт. Но наибольшее количество отзывов я встречала в пользу IQOS. У меня много знакомых курильщиков перешли на айкос, и от них я слышала только хорошие отзывы. Плюс все уже, наверное, видели эти ролики на YouTube, когда на ватный спонжик выдыхают аэрозоль IQOS и сигаретный дым. А если не видели – обязательно посмотрите. Очень наглядное сравнение. Айкос нагревает, а не сжигает табак, поэтому при его использовании выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет. Весомая причина, чтобы перейти на IQOS.

Сначала я сомневалась – а получится ли у меня отказаться от сигарет? Я ведь долго курю. А потом подумала – сколько я знаю людей, которые спокойно перешли на IQOS? Десятка три, не меньше.

Так почему бы и мне не попробовать? Тем более, что его даже покупать не надо – IQOS дают на бесплатный тест-драйв на 5 дней. Классная опция для таких, как я – кто хочет сначала испытать девайс в деле и убедиться, что он действительно сможет заменить сигареты.

Как взять IQOS на тест-драйв

Я оставила заявку на сайте iqos.ua и мне сразу же перезвонили. IQOS-эксперт Саша (так представился мой собеседник) предложил встретиться в городе или в одном из шоурумов IQOS. Мы договорились о времени и месте встречи, и я поехала оформлять тест-драйв.

Саша провел мне презентацию устройства. Рассказал о технологии нагревания табака, показал, как пользоваться гаджетом, как заряжать его и чистить. Девайс очень удобный – все в нем интуитивно понятно, разобраться, что к чему, несложно. Но все равно советую внимательно слушать эксперта и задавать вопросы. Особенно, если вы, как и я, неопытный пользователь IQOS. Я, например, не знала, что нагревательное лезвие – это самый важный и одновременно самый хрупкий элемент в устройстве. И с ним (лезвием) нужно обращаться аккуратно, чтобы не сломать.

Потом мы подобрали стики. HEETS – это бренд табачных стиков, с которыми работает айкос. Есть 6 вкусов – три классических табачных разной крепости, ментол, цитрусовый и лесные ягоды. Эксперт посоветовал брать стики, которые максимально похожи на привычные мне сигареты. Поэтому я остановилась на ментоловых Turquoise – я как раз курила сигареты с ментолом.

Что ж, инструктаж закончен и стильный черный IQOS 2.4 Plus – мой на ближайшие 5 дней. Саша сказал звонить-писать ему в любое время, если у меня будут вопросы по девайсу. И посоветовал не курить обычные сигареты эти пять дней. И сказал, что все у меня получится.

Тест-драйв IQOS: впечатления и лайфхаки

В первые два дня с айкос мне было непривычно все.

Во-первых, смущал вкус стиков – он совсем не похож на сигаретный. Но к этому я была готова – эксперт рассказывал, почему вкус сначала будет отличаться. Сигаретный дым "горчит", потому что в нем содержатся продукты горения. А с IQOS горения нет. Гаджет не сжигает, а нагревает табак до температуры 300-350° C, и при этом выделяется не дым, а табачный аэрозоль. Он даже при вдохе ощущается не таким горячим, как сигаретный дым.

Во-вторых, это все-таки гаджет. Да, процесс использования IQOS похож на курение, но все равно – рука автоматически пыталась нащупать зажигалку в кармане. А еще я иногда забывала отправить держатель на подзарядку в зарядный блок. В общем, совру, если скажу, что по сигаретам я не скучала. Скучала, и даже было ощущение, что бросаю курить.

Но на третий день с необычным вкусом я свыклась и даже "распробовала" его. Заодно оценила целый ряд преимуществ IQOS перед сигаретами. Дым, пепел, едкий запах гари – с айкос этого нет. Поэтому его можно использовать в помещении. С сигаретами приходилось выходить на балкон, а в машине я не курила, чтобы не прожечь и не провонять салон. Айкос в этом плане намного удобнее и гигиеничнее. Поэтому его разрешают использовать во многих кафешках, ресторанах и барах. Такие заведения называются IQOS Friendly, и в них можно использовать девайс прямо внутри, не выходя на улицу.

Мой главный совет и лайфхак – не курите сигареты во время тест-драйва IQOS. Эксперты не просто так об этом говорят. Это нужно, чтобы очистились вкусовые рецепторы и восстановилось обоняние. Спустя 4-5 дней без сигарет их горький дым и запах гари приятными для вас больше не будут.

Итоги тест-драйва IQOS

Хочу сказать, что тест-драйв IQOS – на самом деле крутая штука. Даже круче, чем автомобильный. Когда тестируешь машину – тебе дают ее минут на 20, за рулем сотрудник салона, а ты просто сидишь рядом. Очень сложно что-то понять и оценить. IQOS же тебе дают на целую неделю и ты сам(а) им пользуешься. Времени, чтобы разобраться, подходит ли тебе девайс, – предостаточно. Привезут, куда тебе удобно. Все расскажут, покажут и объяснят. А стики вообще можно в доставку заказывать через Viber-бот. Ни у кого такого сервиса не видела.

К концу тест-драйва я поняла, что IQOS как альтернатива сигаретам меня полностью устраивает. Ко вкусу стиков я быстро привыкла. Заряжать и чистить девайс – легко и удобно. А главным аргументом в пользу IQOS оказалось то, что я ощутила, какой ужасный запах у сигаретного дыма. Когда не куришь сигареты несколько дней, обоняние восстанавливается, и понимаешь, как сильно они воняют.

В общем, мой вывод после тест-драйва такой – к сигаретам не вернусь. Теперь я с айкос и очень этому рада. Безусловно, я понимаю, что лучше всего бросить курить вообще и что IQOS не является способом бросить курить (в табаке, что логично, есть никотин) и не полностью безопасный продукт. Но с ним, я, по крайней мере, не получаю вредных продуктов горения, как с сигаретами.

Взять IQOS на бесплатный 5-дневный тест-драйв можно на сайте iqos.ua.

Использование IQOS не исключает все риски для здоровья. Предназначен только для совершеннолетних особ.

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