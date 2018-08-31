Горячая штучка: Тейана Тейлор рекламирует белье Agent Provocateur

Известная певица стала лицом бренда нижнего белья

Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur. Фото: Agent Provacteur

Певица и танцовщица Тейана Тейлор приняла участие в съемках новой рекламной кампании всемирно известного бренда нижнего белья Agent Provocateur.

Коллекция получила название The Power of Provocateur.

"Мне нравится, что бренд рассматривает сексуальность очень современно. Я счастлива идти по стопам Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, которые были звездами предыдущих рекламных компаний. И при этом каждая из нас интерпретирует чувство сексуальности бренда по-своему", – прокомментировала съемку певица.

Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur Фото: Agent Provacteur Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur Фото: Agent Provacteur Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur Фото: Agent Provacteur Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur Фото: Agent Provacteur Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur Фото: Agent Provacteur Тейана Тейлор в рекламе белья Agent Provacteur Фото: Agent Provacteur 1/6

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