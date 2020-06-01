Тина Кароль блеснула плоским животом в трендовом наряде

Певица примерила черный кроп-топ и длинную юбку

Певица Тина Кароль, которая в сексуальном костюме показала, как проводит время на карантине, примерила трендовый лук. Артистка предстала в черном костюме, состоящем из короткого топа и длинной юбки, продемонстрировав ее спортивную фигуру.

Напомним, что в воскресенье, 31 мая, прошла онлайн музыкальная премия "Золотая жар-птица-2020". Тина Кароль победила в номинации "Баллада года", за дуэт с Юлией Саниной из The Hardkiss.

Сразу после победы певица опубликовала в своем Instagram фото в стильном аутфите. На Кароль короткий топ с длинными рукавами и шнуровкой. Такой же элемент на черной макси юбке на бедрах.

Тина Кароль | Фото: instagram.com/tina_karol/

У Тины была красивая укладка и макияж на лице. Позировала она на фоне яркой зелени в своем загородном доме.

Тина Кароль | Фото: instagram.com/tina_karol/

В материале модные фасоны юбок сезона весна-лето 2020 мы упоминали, что подобные юбки с разрезами, шнурками, макси и миди длины будут актуальны в этом году. Крой у изделия может быть как узким, так и расклешенным, а высота разреза – индивидуально регулироваться.

Ранее мы также вспоминали самые яркие образы Насти Каменских в клипах.

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