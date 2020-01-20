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Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 000 гривен

Украинская поп-дива впечатлила платьем британского дизайнера David Koma на шоу "Голос страны 10"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

19 января стартовал 10-й юбилейный сезон вокального шоу "Голос страны". Среди шикарных стильных нарядов звездного жюри сложно было не заметить роскошное платье Тины Кароль. Артитстка предстала в платье от британского дизайнера David Komа стоимостью 1340 евро (36 тысяч 160 гривен).

Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото – смотрите видео:

Каждый раз на экране Тина беспрекословно выглядит впечатляюще. Укладка, макияж, одежда, обувь и аксессуары – все очень гармонично подобрано и великолепно дополняет друг друга. Ее образ в первом эпизоде 10 сезона "Голоса страны" не стал исключением.

"Сегодня" поинтересовались нарядом певицы и узнали, сколько стоит дизайнерское платье. Мы нашли его на зарубежных сайтах стоимостью 36 тысяч 162 гривны.

Сложно представить Тину Кароль без ее красных губ. В очередной раз они традиционно стали акцентом образа. Бежевое платье в пайетках от David Komа с глубоким декольте на тоненьких бретельках выгодно подчеркнуло сексуальные формы певицы. На удивление, блестящие босоножки на шпильке совсем не бросались в глаза, а даже наоборот, были практически незаметны на фоне платья.

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Ну и, конечно же, не броский макияж с уже привычными для нас голливудскими локонами завершили образ артистки.

Раннее мы писали об отношениях Тины Кароль и Дана Балана: ревнует ли украинская поп-дива молдавского певца.

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Тина Кароль платье наряд
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