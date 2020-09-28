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Тина Кароль очаровала сексуальным образом в платье от FROLOV за 2580 евро

Сегодня, 10:54

Образ певицы в пятом эфире "Танців з зірками-2020"

Каждое воскресенье Тина Кароль удивляет нас своими нарядами на "Танцях з зірками". Ранее певица предстала в зеленом макси в стиле 00-х, а в минувшем пятом выпуске она продемонстрировала роскошный look в платье от украинского бренда FROLOV.

На Тине потрясающе смотрится красный цвет. Возможно, поэтому, звезда выбрала элегантное вечернее платье с красным шелком и нюдовыми элементами. Внимание особенно привлекают смелое декольте и необычный крой наряда.

Тина Кароль в платье от FROLOV
Фото: instagram.com/_fantina/

Образ Кароль дополнили голливудские локоны, красная помада и ожерелье с камнями. На вечере мирового кино исполнительница выглядела под стать настоящей кинодиве.

Фото: frolov

Платье в пол от Ивана Фролова вошло в коллекцию дизайнера SPRING'20. На официальном сайте его можно заказать в нескольких цветовых вариациях за 2580 евро.

Ранее мы обсуждали наряд Ирины Шейк на показе Versace в Милане.

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