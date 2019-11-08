Тина Кароль поразила элегантным образом на съемках новогоднего шоу телеканала "Украина"

Поп-дива появилась в очень женственном и одновременно игривом образе

Тина Кароль Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наряды Тины Кароль всегда вызывают волну обсуждений в сети. Так, на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, поп-дива появилась в очень женственном и одновременно игривом образе.

Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото – смотрите видео:

Телеканал "Украина" готовит настоящий сюрприз для своих зрителей – грандиозное новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!", в котором примут участие 30 топовых украинских артистов. Поздравлять Украину с новым десятилетием будет невероятная Тина Кароль. В праздничном шоу она исполнит микс из своих хитов "Вабити" и "Шиншилла", а также новую композицию "Иди на жизнь".

Тина Кароль Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тина Кароль всегда тщательно подбирает свои луки. Достаточно часто певица отдает предпочтение соблазнительным нарядам, платьям с вырезами и разрезами. Впрочем, для съемок в новогоднем шоу телеканала "Украина" Тина выбрала довольно сдержанное плиссированное платье нежно-розового цвета. Наряд поп-дивы имеет асимметричный крой: одно плечо прикрывает ткань, а благодаря тому, что платье спереди короче, оно демонстрирует стройные ножки певицы.

Во время энергичных танцев платье красиво разлеталось. Такой наряд прекрасно дополнили мерцающие туфли на шпильках ягодного цвета, серьги с камнями и любимая красная помада певицы. Что касается прически, то Тина предпочла элегантную накрутку "голливудская волна". В таком образе певица выглядела роскошно. Увидеть зрелищное выступление Тины Кароль зрители телеканала "Украина" смогут в новогодний вечер.

Тина Кароль Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Тина Кароль откровенно рассказала об отношениях с Dan Balan.

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