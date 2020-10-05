Тина Кароль надела невероятное платье от украинского бренда, которое стоит 10 тысяч гривен

Певица не перестает удивлять своими нарядами

Тина Кароль не перестает удивлять публику своими роскошными нарядами. На прошлой неделе артистка появилась в невероятном платье от от FROLOV, стоимостью 2580 евро, а минувшим вечером звезда примерила образ от дизайнера Olya Mak всего за 10 тысяч гривен.

Для прямого эфира "Танців з зірками" Тина Кароль выбрала соблазнительное ассиметричное платье из желтого шелка с боковым разрезом. Певица все чаще отдает предпочтение одежде локальных брендов.

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Свой look Тина дополнила босоножками со стразами и массивными украшениями. Прическе знаменитость не изменяет – это классическая укладка, ставшая визитной карточной Кароль.

Тина Кароль в платье Olya Mak Фото: instagram.com/tina_karol

В Сети этот аутфит Тины уже назвали самым лучшим за все шесть выпусков "Танців": ""Лучшая", "Невероятно просто", "Этот образ лучший за 6 эфиров танцев". А вы согласны с поклонниками Кароль?

Купить такое же платье, как на Тине Кароль, можно на сайте за 10900 тысяч гривен.

Предлагаем также вспомнить эффектный образ Тины Кароль на первом эфире танцевального шоу.

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