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Тина Кароль надела невероятное платье от украинского бренда, которое стоит 10 тысяч гривен

Сегодня, 12:05

Певица не перестает удивлять своими нарядами

Тина Кароль не перестает удивлять публику своими роскошными нарядами. На прошлой неделе артистка появилась в невероятном платье от от FROLOV, стоимостью 2580 евро, а минувшим вечером звезда примерила образ от дизайнера Olya Mak всего за 10 тысяч гривен.

Для прямого эфира "Танців з зірками" Тина Кароль выбрала соблазнительное ассиметричное платье из желтого шелка с боковым разрезом. Певица все чаще отдает предпочтение одежде локальных брендов.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Свой look Тина дополнила босоножками со стразами и массивными украшениями. Прическе знаменитость не изменяет – это классическая укладка, ставшая визитной карточной Кароль.

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Тина Кароль в платье Olya Mak
Тина Кароль в платье Olya Mak
Фото: instagram.com/tina_karol

В Сети этот аутфит Тины уже назвали самым лучшим за все шесть выпусков "Танців": ""Лучшая", "Невероятно просто", "Этот образ лучший за 6 эфиров танцев". А вы согласны с поклонниками Кароль?

Купить такое же платье, как на Тине Кароль, можно на сайте за 10900 тысяч гривен.

Предлагаем также вспомнить эффектный образ Тины Кароль на первом эфире танцевального шоу.

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Тина Кароль платье украинский бренд
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