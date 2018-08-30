Тина Кароль восхитила невероятным образом в цвете металлик

Тина Кароль примерила наряд, который ей очень к лицу

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol

На странице Тины Карль, которая показала в Сети трогательное фото со своим сыном Вениамином, появилось новое фото, на котором звезда выглядит просто невероятно.

На снимке на Тине надето серебристое длинное платье на тонких бретельках. А под ним сапоги-чулки на каблуке в тон. Волосы певицы распущены, а на губах ее любимая красная помада.

Тина Кароль Фото: instagram/tinakarolfantina

Интересно, что рядом со звездой сидит не менее грациозный и эффектный пес по кличке Шторм.

"А Вы заметили, как послушано вёл себя пес Шторм в прямом эфире на "Танцах со звёздами"? Там людей тьма, и громко музыка, суета. И он в кадре не гавкнул, и не подпевал! И вёл себя достойно. Он верен искусству и своему хозяину! ДРУГ", – подписала фото Тина Кароль.

Напомним, на открытии танцевального шоу "Танцы со звездами", состоявшегося в минувшее воскресенье, 26 августа, его бессменная ведущая выглядела как всегда превосходно. В этот раз звезда предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie. Информация об этом появилась на странице Тины в Instagram.