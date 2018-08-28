Тина Кароль впечатлила всех сексуальным платьем от кувейтского дизайнера

Стало известно, в чьем платье открыла шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarolfantina

На открытии танцевального шоу "Танцы со звездами", состоявшегося в минувшее воскресенье, 26 августа, его бессменная ведущая Тина Кароль, которая показала в Сети трогательное фото со своим сыном Вениамином, выглядела как всегда превосходно. В этот раз звезда предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie. Информация об этом появилась на странице Тины в Instagram.

Тина Кароль Фото: instagram/tinakarolfantina

"Тина Кароль традиционно провела первый эфир "Танцы со звёздами" и поразила всех роскошным платьем. Певица продемонстрировала невероятно сексуальный наряд от кувейтского бренда Labourjoisie", – говорится в сообщении.

Тина Кароль Фото: instagram/tinakarolfantina

Напомним, ранее звезда отыграла концерт в одном из столичных торгово-развлекательных центров. Как всегда, послушать любимую исполнительницу пришло очень много ее поклонников. А она в свою очередь выбрала по такому поводу наряд от бренда Fannieschiavoni, который славится своей любовью к элементам из металла. Стоит признать, удлиненный красный пиджак со вставкой, напоминающей кольчугу, был Тине Кароль очень к лицу.