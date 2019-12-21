Тина Кароль VS Иванка Трамп: украинская певица повторила образ дочки президента США

Обе знаменитости надели элегантный костюм Dolce & Gabbana

Тина Кароль и Иванка Трамп Фото: Getty Images

Икона стиля и поп-дива украинской эстрады – Тина Кароль пленит поклонников своими совершенными и женственными образами. Каждый ее наряд подчеркивает индивидуальность звезды. Но, даже если стилисты, тщательно подходят к вопросу составления гардероба, от совпадений и повторений никто не застрахован.

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Так, на днях на своей странице в Instagram певица опубликовала новое фото, на котором предстала в элегантном твидовом костюме от Dolce & Gabbana. Свой аутфит Тина Кароль дополнила коричневыми туфлями-лодочками с серебристым декором.

Тина Кароль в Dolce & Gabbana Фото: facebook.com/tina.karol

Примечательно, что в таком же костюме от Dolce & Gabbana 12 декабря на саммит явилась дочь президента США Иванка Трамп. Единственное отличие – костюм состоял из жакета и брюк, а у Тины – из юбки и жакета. Стоит отметить, что обе знаменитости выглядели элегантно и выгодно подчеркнули свои стройные фигуры.

Иванка Трамп в Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Также недавно полуобнаженная Тина Кароль похвасталась аппетитными формами.

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