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Тина Кароль надела эффектное платье от грузинского дизайнера

Сегодня, 14:10

Певица сразила своим образом на шоу "Танці з зірками"

Тина Кароль сразила поклонников своим эффектным образом. В первом эфире шоу "Танці з зірками-2020" певица появилась в облегающем макси платье со смелыми вырезами по бокам.

Для прямого эфира Тина Кароль выбрала блестящий наряд от известного бренда David Koma. Смелое декольте, вырез сзади, локоны и нежный макияж – по мнению фанатов Тины, она выглядела потрясающе.

Снимками в этом аутфите Кароль поделилась на своей странице в Instagram. В комментариях поклонники артистки засыпали ее комплиментами: "Такая сильно красивая", "Белая королева", "Невероятная".

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ Тины. Многие считают, что певица выглядела слишком вульгарно. "Тине нужно немного скромнее одеваться", "Она очень расплылась. Для такого наряда нужно быть стройнее", – пишут пользователи сети о платье Кароль.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Так или иначе, образы Тины Кароль остаются самыми обсуждаемыми. Недавно мы показывали ее металлическое платье, весом 6 килограммов, в котором певица выступила на шоу в честь Дня Независимости Украины.

Также на ее примере мы узнали, как носить трендовую косынку летом.

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Тина Кароль платье певица
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