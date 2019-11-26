"То самое желтое платье": Елена Зеленская объявила о продаже "японского" наряда

Первая леди выставила платье в качестве лота на аукционе

Елена и Владимир Зеленские Фото: Getty Images

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла решение выставить на благотворительный аукцион "запрещенное" желтое платье, в котором она появилась на интронизации японского императора Нарухито в Токио. Отметим, что после выхода в свет на первую леди обрушились с критикой.

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Так, многие утверждали, что желтый – цвет семьи императора Японии. Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как это либо неуважение к императору, либо человек демонстрирует родственные связи с ним.

Как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке. Сейчас же деловой этикет не запрещает надевать желтую одежду на официальные мероприятия. Дресс-код на интронизацию подразумевает длинные наряды, а о цветах речи не идет.

Владимир и Елена Зеленские в Японии Фото: Getty Images

Теперь супруга президента объявила о продаже наряда. О своем решении Елена Зеленская написала на своей официальной странице в Instagram.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю его как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner — команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко", — сообщила первая леди.

Накануне Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте.

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