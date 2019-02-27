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ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

То, что было в тренде еще в прошлом году, в 2019 уже изжило себя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Уже не модно: с какими вещами стоит распрощаться
Уже не модно: с какими вещами стоит распрощаться
Фото: AFP

Мода циклична и каждый сезон на мировых подиумах встречается интерпретация давно забытых изделий, а некогда стильные новинки уже перестают быть чем-то особенным и оригинальным. Вместе с сертифицированным стилистом Анной Лебедь рассмотрим антитренды 2019.

Но не спешите их выбрасывать, просто отложите в самый дальний уголок шкафа.

1. Красивые длинные ноги этой весной мы прячем под широкими брюками-палаццо или брюками-бананами. Super Skinny (узкие штаны) отжили свое, можно их изредка носить, но только в паре с удлиненными жакетами.

Скажите "нет" узким штанам
Скажите "нет" узким штанам
Фото: Pinterest

2. На смену сексуальным обтягивающим платьям и свитерам пришли объемные формы oversize. Но именно они дают полную свободу для экспериментов со стилями. А тем, кто не смирился с этой данью моде, рекомендуем использовать поясные аксессуары, чтобы сделать акцент на талии.

Объемные формы oversize в тренде
Объемные формы oversize в тренде
Фото: Pinterest

3. Парные ювелирные наборы украшений в виде сережек и колье пока можем оставить как приданное на память детям. В новом сезоне лучшее украшение – это асимметрия, а зону шеи и декольте украшаем миксом золота и серебра.

Лучшее украшение – это асимметрия
Лучшее украшение – это асимметрия
Фото: Pinterest

4. Сколько восторженных взглядов вызывали яркие брючные костюмы, но сегодня стоит присмотреться к кремовым и бежевым оттенкам. Здесь играем с фасонами и длиной брюк.

В этом сезоне присмотритесь к кремовым и бежевым оттенкам
В этом сезоне присмотритесь к кремовым и бежевым оттенкам
Фото: Pinterest

5. Забудьте о сочетании сумки и обуви тон в тон. Это две полноценные детали, и они должны контрастировать, дополняя образ цветом. К примеру, яркие аксессуары отлично подойдут под костюм пастельного оттенка.

Забудьте о сочетании сумки и обуви тон в тон
Забудьте о сочетании сумки и обуви тон в тон
Фото: Pinterest

6. На смену укороченного жакета классического фасона пришел жакет с акцентом на талии и приспущенной линией плеча. Эта, на первый взгляд, небрежность добавляет мужского шарма, при этом сохраняет женскую утонченность.

В этом сезоне моден жакет с акцентом на талии
В этом сезоне моден жакет с акцентом на талии
Фото: Pinterest

7. Колготки в сеточку оставляем для романтических встреч с любимым и больше не надеваем их под рваные джинсы, которые давно под запретом у модниц. Струящиеся юбки, платья и шорты дополняем принтованными или ажурными колготками. Именно они делают образ интересным и завершенным.

Колготки в сетку под джинсами давно под запретом
Колготки в сетку под джинсами давно под запретом
Фото: Pinterest

8. Кожаные береты были неотъемлемым атрибутом выходов к street-style фотографам весной 2018 года, но в этом сезоне их заменят "бабушкины" платки, шелковые косынки и повязки. К такому приему уже прибегли на показах Michael Kors и Marc Jacobs.

Кожаные береты уже не в моде
Кожаные береты уже не в моде
Фото: Pinterest

9. Пожалуй, самым удобным трендом прошлых лет стали поясные сумки-бананки, которые в этом сезоне немного видоизменились. Теперь носим поясные кошельки. Они менее объемные, но не лишены практичности.

Поясные кошельки заменили сумки-бананки
Поясные кошельки заменили сумки-бананки
Фото: Pinterest

10. К французской ривьере прошлым летом отсылали плетеные сумки, а когда настала осень авоськам нашли другое применение – как чехол на основную сумку цилиндрической формы. Этой весной снимаем плетение и убираем соломенные изделия подальше, ведь образ будет куда интереснее с сумкой-мешком или трендовым кисетом.

Этой весной снимаем плетение и соломенные изделия
Этой весной снимаем плетение и соломенные изделия
Фото: Pinterest

Автор: стилист Анна Лебедь

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фасоны пальто в моде и как не прогадать с цветом.

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