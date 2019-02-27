ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа
То, что было в тренде еще в прошлом году, в 2019 уже изжило себя
Мода циклична и каждый сезон на мировых подиумах встречается интерпретация давно забытых изделий, а некогда стильные новинки уже перестают быть чем-то особенным и оригинальным. Вместе с сертифицированным стилистом Анной Лебедь рассмотрим антитренды 2019.
Но не спешите их выбрасывать, просто отложите в самый дальний уголок шкафа.
1. Красивые длинные ноги этой весной мы прячем под широкими брюками-палаццо или брюками-бананами. Super Skinny (узкие штаны) отжили свое, можно их изредка носить, но только в паре с удлиненными жакетами.
2. На смену сексуальным обтягивающим платьям и свитерам пришли объемные формы oversize. Но именно они дают полную свободу для экспериментов со стилями. А тем, кто не смирился с этой данью моде, рекомендуем использовать поясные аксессуары, чтобы сделать акцент на талии.
3. Парные ювелирные наборы украшений в виде сережек и колье пока можем оставить как приданное на память детям. В новом сезоне лучшее украшение – это асимметрия, а зону шеи и декольте украшаем миксом золота и серебра.
4. Сколько восторженных взглядов вызывали яркие брючные костюмы, но сегодня стоит присмотреться к кремовым и бежевым оттенкам. Здесь играем с фасонами и длиной брюк.
5. Забудьте о сочетании сумки и обуви тон в тон. Это две полноценные детали, и они должны контрастировать, дополняя образ цветом. К примеру, яркие аксессуары отлично подойдут под костюм пастельного оттенка.
6. На смену укороченного жакета классического фасона пришел жакет с акцентом на талии и приспущенной линией плеча. Эта, на первый взгляд, небрежность добавляет мужского шарма, при этом сохраняет женскую утонченность.
7. Колготки в сеточку оставляем для романтических встреч с любимым и больше не надеваем их под рваные джинсы, которые давно под запретом у модниц. Струящиеся юбки, платья и шорты дополняем принтованными или ажурными колготками. Именно они делают образ интересным и завершенным.
8. Кожаные береты были неотъемлемым атрибутом выходов к street-style фотографам весной 2018 года, но в этом сезоне их заменят "бабушкины" платки, шелковые косынки и повязки. К такому приему уже прибегли на показах Michael Kors и Marc Jacobs.
9. Пожалуй, самым удобным трендом прошлых лет стали поясные сумки-бананки, которые в этом сезоне немного видоизменились. Теперь носим поясные кошельки. Они менее объемные, но не лишены практичности.
10. К французской ривьере прошлым летом отсылали плетеные сумки, а когда настала осень авоськам нашли другое применение – как чехол на основную сумку цилиндрической формы. Этой весной снимаем плетение и убираем соломенные изделия подальше, ведь образ будет куда интереснее с сумкой-мешком или трендовым кисетом.
Автор: стилист Анна Лебедь
Напомним, ранее мы рассказывали, какие фасоны пальто в моде и как не прогадать с цветом.
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