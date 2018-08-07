ТОП-10 звездных причесок, которые может сделать каждая
Именно летом хочется больше экспериментов во всем – в том числе и с волосами
Лето является наиболее благодарным временем года для экспериментов. Именно сейчас можно носить самые откровенные наряды, наносить на ногти лак самых невероятных цветов, создавая яркий маникюр, и от души играться с волосами.
До появления первых шапок осталось не так уж много времени. Поэтому нужно успеть показать волосы во всей красе. И помогут в этом селебретис, которые знают в этом толк.
Во время дефиле на подиуме, на концертной сцене или для участия в фотосессиях волосам моделей и певиц можно лишь посочувствовать. Видимо, поэтому в повседневной жизни они предпочитают носить простые, но от этого не менее стильные прически, которые с легкостью может сделать дома и каждая из их поклонниц.
Например, модель Джиджи Хадид предпочитает собирать волосы в косу. Настя Каменских, обладательница роскошных, вьющихся от природы волос, зачастую просто их распускает. Ее коллега Надя Дорофеева тоже носит волосы распущенными, делая акцент на окрашивании. А Вера Брежнева может завязать обычный конский хвост даже под вечернее платье и бриллианты.