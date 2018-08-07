ТОП-10 звездных причесок, которые может сделать каждая

Именно летом хочется больше экспериментов во всем – в том числе и с волосами

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadarofeeva

Лето является наиболее благодарным временем года для экспериментов. Именно сейчас можно носить самые откровенные наряды, наносить на ногти лак самых невероятных цветов, создавая яркий маникюр, и от души играться с волосами.

До появления первых шапок осталось не так уж много времени. Поэтому нужно успеть показать волосы во всей красе. И помогут в этом селебретис, которые знают в этом толк.

Во время дефиле на подиуме, на концертной сцене или для участия в фотосессиях волосам моделей и певиц можно лишь посочувствовать. Видимо, поэтому в повседневной жизни они предпочитают носить простые, но от этого не менее стильные прически, которые с легкостью может сделать дома и каждая из их поклонниц.

Надя Дорофеева часто закалывает сверху челку, оставляя волосы распущенными Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Бейонсе любит открытый лоб, поэтому часто носит высокие хвосты или завязывает так хотя бы часть волос Фото: instagram.com/beyonce Катя Осадчая прихватывает волосы обычной резинкой, создавая небрежных хвост или пучок Фото: instagram.com/kosadcha Белла Хадид делает растрепанный пучок Фото: instagram.com/bellahadid Вера Брежнева собирает волосы в низкий хвост Фото: instagram.com/ververa Джиджи Хадид удобно с простой косичкой Фото: instagram.com/gigihadid Зои Кравиц практически не изменяет мелким косичкам, из которых потом делает прически Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz Настя Каменских гордится своими вьющимися волосами и просто их распускает Фото: instagram.com/kamenskux Даша Астафьева придает своим коротким волосам игривости, слегка завивая их утюжком Фото: instagram.com/da_astafieva Герцогиня Кембриджская, Кейт и герцогиня Сассекская, Меган редко остаются не под прицелом камер, но даже на публичные мероприятия делают обычные прически, не требующие особых умений Фото: instagram.com/kensingtonroyal 1/10

Например, модель Джиджи Хадид предпочитает собирать волосы в косу. Настя Каменских, обладательница роскошных, вьющихся от природы волос, зачастую просто их распускает. Ее коллега Надя Дорофеева тоже носит волосы распущенными, делая акцент на окрашивании. А Вера Брежнева может завязать обычный конский хвост даже под вечернее платье и бриллианты.