ТОП-3 показа первого дня Ukrainian Fashion Week 2020

Смотрите подборку лучших дефиле сезона весна-лето 2020

Ukrainian Fashion Week 2020: день 1-й Фото: vogue.ua

31 августа в Мыстецьком Арсенале стартовала Ukrainian Fashion Week сезона вена-лето 2020, звездными гостями которой стали Ольга Фреймут, Катя Осадчая и Алина Паш. Фотоотчет с топовых показов первого дня Недели моды смотрите на сайте Сегодня.Lifestyle.

О минувшем сезоне Ukrainian Fashion Week смотрите в сюжете:

Открыл новый сезон UFW Артем Климчук. Дизайнер посвятил свежую коллекцию рейв-движению, совместив романтичную вышивку с фактурными тканями, чувственными образами и обилием черного цвета.

Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Фото: vogue.ua 1/4

Коллекцию FROLOV гости украинской Недели моды встречали под звуки симфонического оркестра. Модели прошлись по подиуму в нежных корсетах, полупрозраных платьях и дерзких мини, огромных жакетах и в соблазнительном белье.

Ukrainian Fashion Week: FROLOV Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: FROLOV Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: FROLOV Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: FROLOV Фото: vogue.ua 1/4

Еще один бренд, представленный в первый день UFW – A.M.G. Коллекция весна-лето 2020 состоит из кожаных брючных костюмов, удлиненных блуз и платьев в ярких цветах.

Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Фото: vogue.ua Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Фото: vogue.ua 1/4

Полное расписание показов и лекций Ukrainian Fashion Week 2020 находится здесь.

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