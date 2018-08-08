ТОП-3 самых вульгарных нарядов звезд

Представители шоу-бизнеса зачастую выбирают платья, благодаря которым возглавляют антирейтинги

Граница между откровенным и вульгарным нарядом очень тонка. И часто ее нарушают даже известные иконы стиля. Сознательно или нет, но представители шоу-бизнеса часто выбирают наряды, вызывающие осуждение общественности. И мы предлагаем ТОП-3 самых бесстыдных выходов на красную дорожку.

Третье место этого антирейтинга досталось топ-модели Белле Хадид, надевшей на красную дорожку кинофестиваля в Каннах удивительное красное платье. Стоило ей тронуться с места, как обнажались самые интимные места, к счастью, предусмотрительно спрятанные под полосками ткани.

На втором месте оказалась Рианна, пришедшая на церемонию вручения кинопремии "Оскар". Она хоть и надела под до неприличия прозрачное платье трусики, но про бюстье забыла. В результате чего прелести шоу-дивы прикрывало лишь мерцание камней, пришитых к платью.

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А первое место уже который год подряд занимает эпатажная Леди Гага. На счету певицы платье из прозрачного красного кружева, наряд из сырого мяса и даже купальник из пластиковых ракушек, в котором она пришла на церемонию вручения одной из музыкальных премий. Его детали с трудом держались на теле во время выступления знаменитости.

Напомним, на днях в своем Twitter-аккаунте Леди Гага извинилась перед родственниками погибшего Зомби Боя. Ранее певица назвала причиной смерти известной модели самоубийство, что оказалось неправдой.