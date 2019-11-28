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ТОП-5 певиц, которые запустили beauty-бренды

Недавно собственный парфюм выпустила Оля Цибульская

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: пресс-служба

Сегодня, будучи артистом, уже никого не удивишь. Звезды то и дело запускают модные и косметические бренды. К примеру, в апреле свой бренд домашней одежды презентовала телеведущая Маша Ефросинина. А вот певица Настя Каменских выпускает спортивную одежду NKsport.

Смотрите также интервью с Настей Каменских:

Многие звезды за последнее время также запустили косметические бренды. Так, певица и ведущая Оля Цибульская уже завтра, 29 ноября, презентует собственный парфюм, а красная помада Тины Кароль давно стала ее визитной карточкой.

Оля Цибульская

На создание аромата певицу вдохновили воспоминания о первой интимной близости с мужчиной, которая произошла в очень сознательном возрасте.

Аромат #body2body – дебют артистки в роли парфюмера. Слоганом парфюма стало одноименное "Моє тіло для твого тіла" – строчка из популярной песни Цибульской, которая передает интимность и знаковость аромата в жизни каждой женщины.

Оля откровенно признается, что этот аромат напоминает ей о первой близости с любимым мужчиной, на которую певица очень долго не могла решиться.

Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: пресс-служба

"Когда я думала над body2body, просто закрыла глаза и вспомнила ароматы, которые дурманили меня в тот вечер вместе с поцелуями. И тонкими нотами добавила их в свой парфюм. Поскольку ни одна женщина не устоит перед настоящей любовью", – откровенно призналась артистка.

Презентация парфюма #body2body пройдет 29 ноября. Оля Цибульская обещает рассказать все тайны создания, показать эксклюзивные видеодневники и ответить на вопросы поклонников. Также звезда проведет автограф- и фотосессию.

Тина Кароль

Собственную губную помаду, которая продавалась на всех сольных концертах певицы, Тина Кароль представила еще в 2017 году. Отметим, певица принимала участие во всех стадиях разработки помады: от выбора правильного красного оттенка и отдушки до дизайна флакона и упаковки.

Красная помада Тины Кароль
Красная помада Тины Кароль
Фото: пресс-служба

Ольга Горбачева

Звезда запустила линейку духов из эфирных масел, созданную с целью гармонизировать каждый из 7 энергетических центров.

"Первую линейку я создавала по наитию, опираясь на интуицию и практический опыт взаимодействия с разными эфирными маслами. Но мы живем в абсолютно уникальное время, когда меняется структура масел и их влияние на наши биоактивные точки. И мне захотелось создать новые составы в сотрудничестве с высокопрофессиональным ароматерапевтом. Мы учли все тонкости комбинаций из высокочастотных масел и сделали составы, которые будут еще глубже работать с энергетическими центрами", – говорит Ольга.

Наталка Карпа

Наталка Карпа
Наталка Карпа
Фото: facebook.com/natalkakarpa

Певица еще в детстве вдохновилась примером Дженнифер Лопес и мечтала создать собственные духи. Аромат Soncezalezhna by Karpa артистка презентовала в клипе на песню "Сонцезалежна"

Наталка Карпа в течение нескольких лет выпустила парфюмированные наборы Soncezalezhna by Karpa. А в прошлом году в продаже появились духи и тушь Natali by Karpa, а также серия средств по уходу за волосами.

Вера Брежнева

Beauty бренд VERA
Beauty бренд VERA
Фото: Instagram.com

27 ноября певица заявила о запуске собственного бренда косметики VERA.

"Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был , важно всегда верить. Верить в красоту, верить в себя", – написала Вера Брежнева.

Певица также обещает вскоре объявить о старте продаж.

Ранее мы также писали, что Вера Брежнева заговорила о концерте в Киеве.

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