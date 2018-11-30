Сильные и стильные: ТОП-5 женщин-президентов современности

Женщины все чаще доказывают, что могут заботиться не только о семье, но иногда и целой стране

Саломе Зурабишвили стала первой женщиной президентом Грузии. Фото: Getty

28 ноября 2018 года на президентских выборах в Грузии одержала победу Саломе Зурабишвили, набравшая 59.52% голосов. По такому случаю Сегодня.Lifestyle вспоминает, что она будет далеко не первой женщиной, которая будет руководить страной.

Саломе Зурабишвили (Грузия)

Саломе Зурабишвили Фото: Getty

Девочке повезло родиться в известной грузинской семье политических эмигрантов, живших во Франции. Около 30 лет она работала дипломатом во французском МИДе, а в 2003 году приехала в Грузию, где уже спустя год стала министром иностранных дел. Одной из главных ее заслуг на этом посту принято считать весомый вклад в достигнутое соглашение о выводе военных баз РФ с территории Грузии.

Саломе Зурабишвили Фото: Getty

Ради регистрации на пост кандидата в президенты 66-летней Зурабишвили пришлось отказаться от французского гражданства, а баллотировалась она как независимый кандидат. От первого брака у Саломе есть сын и дочь. А в свет она всегда выходит в очень ярких образах, поэтому в светских хрониках теперь станет на одну стильную женщину больше.

Даля Грибаускайте (Литва)

Даля Грибаускайте Фото: Getty

В свои 62 года Даля обладает черным поясом по карате, ни разу не была замужем и не имеет детей. Зато пост президента страны она занимает с 2009 года. Когда-то давно она работала в филармонии, затем была лаборантом на меховой фабрике, и лишь в 27 лет получила диплом политического экономиста.

Даля Грибаускайте Фото: Getty

С тех пор вся ее жизнь была связана с политикой. А в 2004 году, после вступления Литвы в ЕС, Грибаускайте стала еврокомиссаром по бюджету и финансовому планированию.

В одежде Даля предпочитает любимые всеми политиками оттенки синего и зачастую не раз надевает особенно любимые костюмы.

Колинда Грабар-Китарович (Хорватия)

Колинда Грабар-Китарович Фото: Getty

50 лет назад Колинда родилась в семье простого мясника, в 17 выиграла грант на обучение в США, затем получила степень магистра в области международных отношений, и с тех пор вся ее карьера и жизнь были связаны с политикой. В 2015-м она стала первой женщиной, занявшей пост президента в своей стране.

Колинда Грабар-Китарович Фото: Getty

Колинда замужем, имеет сына и дочь, которая профессионально занимается фигурным катанием. Каждого появления Грабар-Китарович на публике ждут с нетерпением, поскольку она всегда умеет удивить то ярким принтом на одежде, то необычной деталью. А иногда президент даже появляется на пляже в бикини.

Кристина Фернандес де Киршнер (Аргентина)

Кристина Фернандес де Киршнер Фото: Getty

Стала 55-м президентом страны и второй женщиной на этом посту, занимая его с 2007 по 2015 год. В школе она хорошо училась, собиралась стать психологом, однако все изменила встреча с будущим супругом – Нестором Киршнером, ради которого девушка перевелась на юрфак и стала все больше погружаться в политику. К слову, став президентом, Кристина сменила на посту своего мужа.

Кристина Фернандес де Киршнер Фото: Getty

К ее работе до сих пор остается много вопросов, например, в 2018 году Фернандес де Киршнер была привлечена к суду по делу о коррупции и растрате средств из госбюджета. Однако среди ее достижений стоит отметить признание однополых браков, проведение ряда нужных реформ, подъем экономики страны на 50% и даже запрет курения в общественных местах. У Кристины есть дочь, сын и внуки. Она всегда отдавала предпочтение насыщенному макияжу, а на публике появлялась в роскошных нарядах, созданных самыми именитыми мировыми дизайнерами.

Тарья Халонен (Финляндия)

Тарья Халонен Фото: Getty

74-летняя Тарья не только стала первой женщиной президентом Финляндии, но и занимала его целых 12 лет. Ее манеру общения называли излишне резкой, а стиль правления достаточно независимым. Видимо, поэтому она с юности четко знала, чего хочет, получила диплом юриста и сходу пошла в политику.

Тарья Халонен Фото: Getty

Халонен активно поддерживала ЛГБТ-сообщества, перестала ходить в лютеранскую церковь после того, как женщинам запретили принимать сан священника, и славилась своей любовью к Че Геваре. От первого брака у нее есть дочь, тоже политик. А со своим вторым мужем Тарья расписалась после 15-ти лет совместной жизни. Ее сложно назвать женщиной, которая слишком увлекалась модой, однако за все, перечисленное выше, ей можно это простить.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывал о ТОП-5 самых привлекательных политиках в мире.