Сочные фрукты и ногти-желе: ТОП-5 трендов в маникюре этого лета
Что нарисовать на ногтях – модные идеи
От длинных и ярких до ухоженных, и "голых"! Тренды на маникюр этим летом удивляют. Новинка сезона – сочные фрукты на ногтях: апельсины, киви, ананасы, которые смотрятся как настоящие. Но самым актуальным в этом сезоне остается арбуз.
А самым незаурядным дизайном стала так называемая желейная форма. Такой тренд первая внедрила одна из популярных сестер Кардашьян - Кайли Дженнер. Длинные, неоновые и еще прозрачные в придачу ногти – такой дизайн по началу смущал модниц и казался нелепым. Сейчас эту красоту можно увидеть у каждой второй девушки.
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А вот тем, кому приходятся не по душе длинные ногти отдают предпочтения другому тренду – так называемому голому маникюру. А вот сделать его куда более сложнее, нежели "желейный", поскольку в большинстве случаев это графический рисунок с прозрачными частями на ногте, который нелегко повторить на фаланге.
Классические стили маникюра теперь также видоизменились. Например, французский маникюр комбинируют с лунным или градиентом. В целом, эксперименты с френчем – сейчас на пике популярности.
С одежды и на маникюр перешла популярность на этнические мотивы. В тренде – сложные рисунки и минималистический орнаменты. Этим лето украинские девушки выбирают национальные мотивы вышиванки.
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