Трендовые аксессуары: какие серьги выбрать в 2019 году

Идеи самых модных сережек

Актуальные украшения нового сезона Фото: Pixabay

В новом сезоне основное настроение в женском образе будут задавать не сумка или обувь, а стильные украшения. Одним из ключевых трендов в бижутерии стала массивность.

Давайте поговорим с вами, какие сережки будут модными в 2019 году.

Массивные металлические серьги

Массивные серьги: модные украшения Фото: Pinterest

В 2019 году дизайнеры рекомендуют женщинам приобрести броские украшения, которые могут быть основной изюминкой образа. Главное, чтобы в образе присутствовали только серьги, иные украшения могут испортить look или отяготить его. Такие украшения могут быть разной формы: серьги-кольца, висюльки или серьги-шарики.

Металлические серьги: тренд 2019 Фото: Pinterest

Моносерьги: идеи с фото

Моносерьги – это ультрамодный вариант украшений. Смотрится женственно и придает женскому образу таинственности. Такие аксессуары лучше подбирать под вечерние наряды, особенно круто смотрится с оголенными плечами, когда краюшек серьги едва прикасается к коже.

Моносерьга с жемчугом: стильные идеи Фото: Pinterest

Моносерьга с элементами цветов Фото: Pinterest

Серьги из пластика: тенденции 2019

Пластик – сейчас один из самых модных материалов для создания даже обуви и сумок. Поэтому смело покупайте такие украшения и комбинируйте с другими пластиковыми элементами одежды.

Серьги из пластика с леопардовым принтом Фото: Pinterest

Зажимы: стильные серьги на весну/лето

Серьга-зажим со стразами Фото: Pinterest

На ряду с массивностью из моды еще не вышли и миниатюрные украшения, например, в виде зажимов на ухе. Эти неординарные серьги повторяют форму уха и придает особой атмосферности.

Серьга-зажим в серебристом цвете Фото: Pinterest

Серьги с крупными камнями

Больше роскоши – главное правило 2019 года. Драгоценные, искусственные камни в гармоничном сочетании наряда отлично подчеркнут образ. Смотрится эпатажно и смело. Для ежедневной ночки такие серьги не практичны, ведь они могут растянуть мочку уха.

Модные серьги с крупными камнями Фото: Pinterest

Черные серьги с камнями Фото: Pinterest

Серьги геометрической формы: актуальные украшения

Геометрические формы сережек подойдут под более повседневный образ. Такие украшения просты и брутальны одновременно. Такой вариант бижутерии хорошо смотрится под джинсы или платья в стиле casual.

Геометрические формы украшений Фото: Pinterest

Необычные серьги с разными геометрическими формами Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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