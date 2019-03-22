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Трендовые аксессуары: какие серьги выбрать в 2019 году

Идеи самых модных сережек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Актуальные украшения нового сезона
Актуальные украшения нового сезона
Фото: Pixabay

В новом сезоне основное настроение в женском образе будут задавать не сумка или обувь, а стильные украшения. Одним из ключевых трендов в бижутерии стала массивность.

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Давайте поговорим с вами, какие сережки будут модными в 2019 году. 

Массивные металлические серьги

Массивные серьги: модные украшения
Массивные серьги: модные украшения
Фото: Pinterest

В 2019 году дизайнеры рекомендуют женщинам приобрести броские украшения, которые могут быть основной изюминкой образа. Главное, чтобы в образе присутствовали только серьги, иные украшения могут испортить look или отяготить его. Такие украшения могут быть разной формы: серьги-кольца, висюльки или серьги-шарики. 

Металлические серьги: тренд 2019
Металлические серьги: тренд 2019
Фото: Pinterest

Моносерьги: идеи с фото 

Моносерьги – это ультрамодный вариант украшений. Смотрится женственно и придает женскому образу таинственности. Такие аксессуары лучше подбирать под вечерние наряды, особенно круто смотрится с оголенными плечами, когда краюшек серьги едва прикасается к коже. 

Моносерьга с жемчугом: стильные идеи
Моносерьга с жемчугом: стильные идеи
Фото: Pinterest

Моносерьга с элементами цветов
Моносерьга с элементами цветов
Фото: Pinterest

Серьги из пластика: тенденции 2019

Пластик – сейчас один из самых модных материалов для создания даже обуви и сумок. Поэтому смело покупайте такие украшения и комбинируйте с другими пластиковыми элементами одежды. 

Серьги из пластика с леопардовым принтом
Серьги из пластика с леопардовым принтом
Фото: Pinterest

Зажимы: стильные серьги на весну/лето

Серьга-зажим со стразами
Серьга-зажим со стразами
Фото: Pinterest

На ряду с массивностью из моды еще не вышли и миниатюрные украшения, например, в виде зажимов на ухе. Эти неординарные серьги повторяют форму уха и придает особой атмосферности. 

Серьга-зажим в серебристом цвете
Серьга-зажим в серебристом цвете
Фото: Pinterest

Серьги с крупными камнями

Больше роскоши – главное правило 2019 года. Драгоценные, искусственные камни в гармоничном сочетании наряда отлично подчеркнут образ. Смотрится эпатажно и смело. Для ежедневной ночки такие серьги не практичны, ведь они могут растянуть мочку уха. 

Модные серьги с крупными камнями
Модные серьги с крупными камнями
Фото: Pinterest

Черные серьги с камнями
Черные серьги с камнями
Фото: Pinterest

Серьги геометрической формы: актуальные украшения 

Геометрические формы сережек подойдут под более повседневный образ. Такие украшения просты и брутальны одновременно. Такой вариант бижутерии хорошо смотрится под джинсы или платья в стиле casual. 

Геометрические формы украшений
Геометрические формы украшений
Фото: Pinterest

Необычные серьги с разными геометрическими формами
Необычные серьги с разными геометрическими формами
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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